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マウロ・イカルディはどこで再びプレーするのか。ガラタサライの元FWがフリーでセリエAに復帰するとの報道が続き、多くのイタリアのファンが気にかけている。

イカルディ自身の発言を受け、コモ、ミラン、ユヴェントス、ナポリ、さらにはインテルの名前も盛んに挙がっている。しかし、ドイツのBildによると、元インテル主将の行き先はイタリアではないかもしれない。ここ数日、バイエルン・ミュンヘンがイカルディに関心を寄せている。

大物フリー選手：イカルディは7月初旬にガラタサライとの契約が正式に満了し、待望されていた契約更新にも至らず、無所属となった。当時、アルゼンチン人FWは、それまでの契約で受け取っていた1000万ユーロ超の年俸に近い条件で複数年契約を求めていた。

攻撃陣に負傷者続出：バイエルン・ミュンヘンは現在、負傷者が相次ぐ攻撃陣に明らかな問題を抱えている。特にハリー・ケインの長期離脱は、2027年の幕開けを控えて懸念材料となっている。そのためクラブは、ケインの不在中に代役を務め、復帰後はベンチに回ることができ、国際舞台での実績もあるセンターフォワードを移籍市場で探し始めた。イカルディはその条件をすべて満たしている。

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イタリアのクラブ：前述の通り、イカルディはメディアを通じて、第5のFWとしてでもインテルに自らを売り込んだと改めて明かした。しかし現時点で、インテルはスカッドに加えるストライカーを探していない。ミランははるかに若い選手に狙いを移しており、ユヴェントスはルチアーノ・スパレッティとの適合性に疑問を抱いている。アッレグリはナポリでホイルンドの控えとして迎えることに否定的ではないだろう。一方、ケアンの負傷が予想以上に深刻で、ドゥヴィカスの控えを移籍市場から獲得する必要があることから、最も現実的な行き先となり得るのはコモだ。