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宿敵ヴェルダー・ブレーメンに大敗を喫したハンブルクだが、ピッチの外でも残念な光景が広がった。アウェイ側のスタンドで暴動が発生し、複数の座席に火が放たれたほか、スタジアムの設備も破壊された。この行為は大きな怒りを呼び、一部サポーターの逸脱行為をめぐる議論が再燃している。

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ドイツ紙『ビルト』によると、ノルトダービーでヴェルダー・ブレーメンに0-4で完敗した後、一部のハンブルクサポーターがヴェーザーシュタディオンのアウェイ側スタンドで座席の列に火を放った。同紙は、被害がブロック115と117に加え、アウェイサポーター用のトイレにも及んだと伝えている。

逸脱行為は座席の破損にとどまらなかった。ハンブルクサポーターのスタンドにあるトイレも破壊されており、意図的に損傷を与えた形跡があるという。事態をさらに深刻にしているのは、2026年4月18日にブレーメンで行われた前回のダービーでも同様の事件が起き、アウェイ側スタンドのトイレの一つが放火されていたことだ。

この事件はハンブルクのサポーターの間でも反発を招いた。クラブのサポーター組織は直ちに今回の出来事を非難する姿勢を表明し、一部のファンによる破壊行為とは無関係であると強調。スタジアム設備への攻撃は、自分たちが守ろうとしている応援文化とは一切相容れないと訴えた。

同組織は声明の中で、アウェイ側スタンドのトイレが試合前後の時間帯に意図的に破壊されたと説明。こうした行為は、クラブが日々守り続けているサポーター文化とは何の関係もないと強調し、ダービー後に起きた一連の出来事をはっきりと非難した。

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この暴動は、ハンブルクにとって悪夢のような一夜に追い打ちをかける形となった。チームはヴェルダー・ブレーメンに0-4という厳しい敗戦を喫した。ブレーメンは試合を支配し、力強い攻撃でノルトダービーを制した。一方のハンブルクは、最後まで相手の脅威を食い止めることができなかった。

得点経過を振り返ると、キャプテンのマルコ・フリードルがブレーメンの先制点を挙げ、その後ジャスティン・ニンマーが2ゴールを追加。後半アディショナルタイムにはニクラス・フュルクルクが4点目を奪い、ホームチームが大勝を収めた。ハンブルクのサポーターは敗戦の苦い思いを抱えてスタジアムを後にしたが、この夜の敗北の余波は大差のスコアだけにとどまらず、スタンドでの破壊行為や放火という光景にまで及ぶこととなった。