ノルウェー、ジュード・ベリンガムの奇妙なゴールに激怒；FIFAが即座に反応

ノルウェーはワールドカップ準々決勝でイングランドに1-2で敗れ、不当な扱いを受けたと感じている。同国はジュード・ベリンガムの同点弾が取り消されるべきだったと主張したが、FIFAは認めなかった。

前半はシェルデルップのゴールで先制したが、前半アディショナルタイムにベリンガムの同点弾を許し、大きな痛手となった。

その得点は突如生まれた。GKオーヤン・ナイランドのキックがスパイダーカムのケーブルに当たり、軌道が変わったように見えた。

ノルウェーが動揺する間にイングランドが中盤でボールを奪い、8秒後にベリンガムが同点弾を叩き込んだ。

ニランドとスタレ・ソルバッケン監督はボールがケーブルに当たったと確信し、すぐ上空を指さした。フォックス・スポーツの映像もその主張を裏付けるように見える。しかしFIFAや主審クレマン・ターパン氏らはこの主張を認めず、ノルウェー、特にソルバッケン監督は明らかな不満を露わにした。

FIFAは「45分+2秒のイングランドの得点は、『コネクテッド・ボール』のセンサーが空中での急激な動きを検出せず、地上ケーブルに接触した証拠はない」と迅速に否定した。

国営放送NRKのジャーナリスト、カール＝エリック・トルプ氏は「もしボールがケーブルに触れていたことが判明すれば、これは『世紀の審判スキャンダル』となるだろう」と語った。

ハーフタイムにはすでにアシスタント監督のケント・ベルゲルセンも「ゴール直前にボールがケーブルに当たり、軌道が変わった。主審が確認すべきだった」と主張した。