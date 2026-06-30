ノルウェー代表のストール・ソルバック監督は、2026年ワールドカップラウンド32のコートジボワール戦（本日夕方・ダラススタジアム）の先発メンバーを発表した。

ノルウェーはグループ9で6ポイントを獲得し2位通過。イラクに4－1、セネガルに3－2で勝利したが、フランスには4－1で敗れた。

一方、コートジボワールはグループ5で6ポイントを獲得し、2位でこのラウンドに進出した。エクアドル（1-0）とキュラソー（2-0）に勝利し、ドイツ（2-1）に敗れた。

ソルバック監督は、前回フランス戦を欠場した主力のアーリング・ハーランドとマルティン・ウーデガードを再び起用すると見られる。

この試合の勝者はベスト16でブラジルと対戦する。ブラジルは昨日、日本を2－1で辛勝した。

ノルウェーの先発メンバーは以下の通り：

GK：オルガン・ニランド

DF：クリストファー・アゲル、デビッド・ウォルフィー、マルクス・ペデルセン、トルボルン・ヘイギム

MF：パトリック・ベルグ、サンダー・ベルギ、マルティン・ウーデガード

フォワード：アレクサンダー・ソルロート、エルリング・ハーランド、アントニオ・ヌサ

また、コートジボワールのエメルシー・ファイ監督も先発メンバーを発表した。

GK：ヤヒア・フファナ

DF：ジェスラン・コナン、オデロン・クソノ、グエラ・ドゥエ、エマニュエル・アグバド

中盤：フランク・ケシ、イブラヒム・サンジャリ、クリスト・オライ

フォワード：アンジ・ボニ、ヤン・ディウマンディ、ニコラス・ペペ