ノルウェー敗退後、ハランド父がイングランド戦の審判に皮肉な「祝福」を送った。

ノルウェー代表FWアーリング・ハーランドの父アルヴィ・ハーランドは、2026年W杯準々決勝でノルウェーがイングランドに敗れた後 延長戦の末2-1で敗退した。アルフィーは「祝福」と称し、フランス人審判クレマン・トゥルパンに皮肉な批判を浴びせた。元代表は、物議を醸す判定がイングランドに有利だったと指摘している。

息子の元チームメイトで ドルトムント時代、息子のチームメイトだったジョード・ベリンガムが決勝点を含む2得点を挙げたことは祝福したが、トルパンへの批判は隠さなかった。彼は、問題のある判定がイングランドに有利に働き、ノルウェー側が審判の判定に不満を持っていると主張した。

問題となった3つの場面

ノルウェーがまず問題視したのはイングランドの同点弾だ。報道によると、GKニーランドのスローイン後にボールが天井の「スパイダー」カメラケーブルに触れ、軌道が変わってベリンガムの1点目につながったという。 FIFAは後にスマートチップのデータから接触はなかったと結論づけたが、ノルウェー側は納得していない。

後半にはCKから追加点を奪ったが、 しかしトルパン主審はVARを確認し、ボールがプレーエリアに入る前にハーランドがファウルしたと判定。ゴールは取り消され、CKはやり直しとなった。この決定にノルウェー選手たちは激怒した。

決定的な場面でのミス

その直後、3つ目の出来事が起こる。クロスバーに当たったボールをヘディングしようとしたノルウェー選手が空中で接触され転倒したが、 しかしトゥルパン主審はファウルを取らず、VARも介入しなかった。ノルウェー陣営は怒りに包まれた。

試合後、ノルウェーが敗退すると、アルヴェ・ハーランドはベリンガムを祝福するメッセージで皮肉を込めた。判定が結果を左右したこの試合は、2026年W杯で続出する審判批判の流れの一環だった。 大会ではこうした判定が相次いでいた。