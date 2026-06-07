モロッコとノルウェーは日曜、ニュージャージー州ハリソンでの親善試合を1－1で終えた。モロッコはW杯開幕を1週間後に控え、前半で交代したマズラウィとエザルズーリの負傷が懸念されている。

試合前には、シェムスディン・タルビとナイエフ・アゲルドの欠場がすでに発表されていた。2人とも3月の試合が最後で、6月14日0時開始のブラジルとのW杯初戦に照準を合わせている。

PSVのアナス・サラ・エディンは火曜のマダガスカル戦で65分間プレーしたが、日曜の試合はメンバー外だった。

ウアビ監督の懸念は前半に拡大。マズラウィが負傷退場し、ハーフタイム直前にはエザルズーリも離脱した。2人のW杯出場可否は現時点で不明だ。

PSVのスター、イスマエル・サイバリを軸に据えたモロッコは開始8分で先制。アブデの左クロスからブラヒム・ディアスが豪快に決め、GKオーヤン・ニランドも止められなかった：1-0。

30分過ぎにはマズラウィが相手との接触で左腕を痛め、ベラマリと交代した。

前半終了間際にはアブデやハキミが追加点のチャンスを逃し、アブデは体調不良で退場。後半もモロッコが優位に立ったが、ローマのMFエル・アイナウィには決定力が欠けた。

期待外れのノルウェーだったが、終了15分前、オスカー・ボブの右突破からオデゴールが同点弾。1-1。

ノルウェーは6月17日、28年ぶりにW杯に復帰し、初戦でイラクと対戦。その後、セネガル（23日）とフランス（26日）に挑む。

モロッコはブラジル、スコットランド（6月20日）、ハイチ（6月25日）と対戦する。「アトラスのライオンズ」は4年前、アフリカ勢として初めてW杯準決勝に進出した。