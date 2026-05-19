ノルウェー対セネガル戦のチケット購入方法：ワールドカップのチケット価格、メットライフ・スタジアムの情報など

2026年ワールドカップ・グループI第2節でノルウェーとセネガルが対戦します。6月22日にニュージャージー州で開催され、キックオフは米国東部標準時（EST）20:00です。

GOALでは、ノルウェー対セネガルのチケット購入方法、価格、スタジアム情報などをまとめてお届けします。

ノルウェー対セネガル戦はいつ開催？

ノルウェーの2026年ワールドカップ・グループステージ日程

ノルウェーは28年ぶりの出場。プレミアリーグでライバルだったハーランドとオデガードが、アメリカで共闘します。

日付 試合日程 会場 チケット 6月16日 イラク対ノルウェー マサチューセッツ州ジレット・スタジアム チケット 6月22日 ノルウェー対セネガル メットライフ・スタジアム（イースト・ラザフォード） チケット 6月26日 ノルウェー対フランス マサチューセッツ州ジレット・スタジアム チケット

セネガル 2026年ワールドカップ グループステージ日程

セネガルは過去3回の出場中2回で決勝トーナメントに進出した。

日付 試合日程 会場 チケット 6月16日 フランス対セネガル メットライフ・スタジアム（イースト・ラザフォード） チケット 6月22日 ノルウェー対セネガル メットライフ・スタジアム（イースト・ラザフォード） チケット 6月26日 セネガル対イラク BMOフィールド、トロント チケット

ノルウェー対セネガル戦のチケット購入方法は？

本日、公式チケット抽選（Visa先行販売・初期ランダム抽選含む）は終了しました。需要は過去最高レベルで、一般販売枠は現在極めて限られています。

現在のチケット販売状況は以下のとおりです：

直前販売期間： 現在、先着順で受付中。抽選販売とは異なりリアルタイム取引で、FIFAからの直接購入はこれが最後の機会。

FIFA公式再販マーケットプレイス： ファンが額面価格で認証済みチケットを売買できる唯一の公認プラットフォームです。大会終了まで利用可能。

二次販売サイト： StubHubなどのプラットフォームでも購入できます。特に決勝トーナメントの需要が高い試合では有用ですが、額面価格と異なる場合があります。購入前に各サイトの規約を確認してください。

ノルウェー対セネガルのチケットはいくらですか？

価格は座席カテゴリーや試合日までの日数で変わります。

ニュージャージー州で開催される本試合は、開催国がグループリーグ最終戦に臨むため需要が高く、エントリーレベルでも約400～550ドルと予想されます。

現在、上層席の最安価格は400～550ドルです。

内訳は以下の通りです：

カテゴリー3（上位クラス）：400ドル～750ドル

カテゴリー2（中層）：800ドル～1,300ドル

カテゴリー1（下段／サイドライン）：1,500ドル～3,500ドル

ホスピタリティ／VIP：4,000ドル以上

価格は需要により変動します。ニュージャージーは人気観光地であり、開催チームの拠点でもあるため、現地需要は極めて高くなると予想されます。予算を重視するサポーターは、カテゴリー3のチケットを早めに確保することをおすすめします。

ノルウェー対セネガルの対戦成績

NOR Last match SEN 0 勝利 0 引分け 1 Win セネガル 2 - 1 ノルウェー 1 得点 2 2.5ゴール以上のゲーム 1/1 両チームが得点 1/1

ノルウェー対セネガルの開催地は？

試合はメットライフ・スタジアムで行われます。

同スタジアムはニュージャージー州イーストラザフォードのメドウランズ・スポーツ・コンプレックス内にあり、ニューヨーク市から西へ約5マイルの地点です。

2010年にジャイアンツ・スタジアムの後継としてオープンし、NFLのニューヨーク・ジャイアンツとニューヨーク・ジェッツのホームスタジアムです。

メットライフ・スタジアムは、CONCACAFゴールドカップ（2011年・2015年）やコパ・アメリカ（2024年）などを開催した実績があり、サッカー開催に慣れています。

さらに今年1月、FIFAクラブワールドカップ決勝（チェルシー対パリ・サンジェルマン、観客81,118人）も成功させ、2026年FIFAワールドカップ決勝へ向けた準備を進めています。