ノルウェー対ウェールズ速報、先発メンバー発表：ハーランドは先発、セルロートは外れ、ダシルバは先発

ネーションズリーグ・リーグAのグループ4で、両チームにとって最後から2試合目となるノルウェー対ウェールズをライブでチェック。
UEFAネーションズリーグ2026-27のリーグA・グループ4第5節は、ノルウェー対ウェールズで幕を開ける。試合はオスロのウレヴォール・スタディオンで18時キックオフ。ハーランドらノルウェーにとっても、クレイグ・ベラミー率いるウェールズにとっても、2位デンマークに追いつく望みをつなぎ、すでに突破を決めたポルトガルに次ぐ2位チームとして決勝大会への進出を目指す上で、後がない一戦だ。
ノルウェー対ウェールズ：公式スタメン・試合記録
ノルウェー対ウェールズ
得点者：なし
ノルウェー（4-4-1-1）：セルヴィク；リエルソン、アイェル、ヘッゲム、メラー・ヴォルフェ；ボブ、ベルゲ、オースゴール、ヌサ；ウーデゴール；ハーランド。 監督：スターレ・ソルバッケン。
ウェールズ（4-4-2）：ダーロウ；ウィリアムズ、ロドン、デイヴィス、ダシルバ；ジェームズ、アンパドゥ、カレン、ウィルソン；ジョンソン、クーマス。 監督： クレイグ・ベラミー。
主審：デレヴィンスキー （UKR）
警告：なし
退場：なし
ノルウェー対ウェールズ：得点・主なプレー
0分 オスロのウレヴォール・スタディオンで18時キックオフ
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Appassionato di sport a qualsiasi livello, il mio mondo parla in particolar modo di Calcio, Basket e... Tchoukball (esiste davvero credetemi e mi ha permesso di girare il mondo). Di me esistono foto con una palla in mano o fra i piedi fin dal 1987. Risultatista e antagonista della costruzione dal basso, sono convinto che passione e dibattito (scritto o parlato in radio o in tv) siano il sale di questo mondo. A Calciomercato.com dal 2012, cerco i giovani talenti italiani con la rubrica Mondo Azzurro, seguo la politica del calcio e sono appassionato di tematiche economiche.著者のプロフィールを見る