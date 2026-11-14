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Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images
Emanuele Tramacere
翻訳者：

ノルウェー対ウェールズは0-0【ライブ】ジェームズがスーパーゴールに迫る、ノルウェーは45分間で枠内シュート0本

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ネーションズリーグのリーグA・グループ4で、ノルウェーとウェールズがそれぞれ最後から2番目の試合に臨む。ノルウェー対ウェールズをライブ速報。

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ノルウェー対ウェールズは、2026-27シーズンのUEFAネーションズリーグ、リーグA・グループ4第5節の幕開けを飾る。オスロのウレヴォール・スタディオンで18時にキックオフを迎える。ハーランドらノルウェーにとっても、クレイグ・ベラミー率いるウェールズにとっても、2位デンマークに追いつく望みをつなぎ、すでに突破を決めたポルトガルに次ぐ最上位の2位チームとして決勝大会へ進む可能性を残すための、後がない一戦だ。

ノルウェー対ウェールズ：先発メンバーと試合記録

ノルウェー 0-0 ウェールズ

得点者：なし

ノルウェー（4-4-1-1）：セルビク；リールソン、アーイェル、ヘッゲム、モラー・ウォルフ；ボブ、ベルゲ、オースゴール、ヌサ；ウーデゴール；ハーランド。 監督：ストーレ・ソルバッケン。

ウェールズ（4-4-2）：ダーロウ；ウィリアムズ、ロドン、デイビス、ダシルバ；ジェームズ、アンパドゥ、カレン、ウィルソン；ジョンソン、コウマス。 監督： クレイグ・ベラミー。

主審：デレヴィンスキー（UKR）
警告：アンパドゥ（ウェールズ）
退場：なし

ノルウェー対ウェールズ：ゴールと主な場面

43分 チャンス： 再びジェームズにチャンス。ペナルティーエリア右端の少し外から強烈なシュートを放ち、この試合初の枠内シュートでセルビクに拳でのセーブを強いた。

18分 チャンス： 試合最初の決定機はジェームズ。カウンターで抜け出し、2度方向を変えてノルウェー守備陣を翻弄。ペナルティーエリアのライン付近からループシュートを狙い、ボールはセルビクを越えたが、ファーサイドのポストをわずかにかすめて外れた。

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0分 オスロのウレヴォール・スタディオンで18時にキックオフ

試合情報、スタッツ、分単位の速報はこちら

次の試合
DEN

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UEFAネーションズリーグ リーグA

2026年11月17日

NOR

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WAL

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UEFAネーションズリーグ リーグA

2026年11月17日

POR

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リーグA・グループ4：試合前の順位表
ポルトガル 12
デンマーク 6
ウェールズ 3
ノルウェー 3

執筆：Emanuele Tramacere

Footballco

Appassionato di sport a qualsiasi livello, il mio mondo parla in particolar modo di Calcio, Basket e... Tchoukball (esiste davvero credetemi e mi ha permesso di girare il mondo). Di me esistono foto con una palla in mano o fra i piedi fin dal 1987. Risultatista e antagonista della costruzione dal basso, sono convinto che passione e dibattito (scritto o parlato in radio o in tv) siano il sale di questo mondo. A Calciomercato.com dal 2012, cerco i giovani talenti italiani con la rubrica Mondo Azzurro, seguo la politica del calcio e sono appassionato di tematiche economiche.
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