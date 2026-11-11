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ノルウェー代表は、エーリング・ハーランドとマルティン・ウーデゴールがともに火曜日の練習を欠席したことを受け、両スター選手の出場可否を気にかけながら状況を見守っている。ウェールズ、デンマークとの重要なネーションズリーグの試合を控える中、ストーレ・ソルバッケン監督は両選手が抱える問題の具体的な内容について明言を避けた。

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主力2人の状態について明言を避けるソルバッケン監督

ノルウェー代表にコンディション面の懸念が広がっている。火曜日にはハーランドとウーデゴールを含む多くの選手がピッチでの練習に姿を見せなかった。ソルバッケン監督は、ウレヴォール・スタジアムで行われるウェールズ戦に向けた計画を詰めている最中だ。主力選手たちの欠席が注目される一方、指揮官はそれぞれの医学的な状況について詳しく説明することを避けた。

最も影響力のある2選手が練習に参加しなかった理由を問われたソルバッケン監督は、当初「小さな問題」と説明した。その後、チームの健康状態について多くを明かさない理由にも少し触れ、メディアに対してオープンすぎるとして、たびたび批判を受けていると示唆した。「私はこの件についてあまりにもオープンなので、最も批判を受ける監督だ。本来、そうしてはいけないのだろう。軽い打撲がいくつかあるという意味で、小さな問題だ。ただ、状態が非常に良くなると信じない理由はない」と語った。この発言をアフテンポステンが伝えている。

長い負傷者リスト、さらに拡大

屋内での練習や回復メニューにとどまったのは、ハーランドとウーデゴールだけではない。ソルバッケン監督は、リールストロムの練習場で行われた全体練習に参加できなかった選手が6～7人に上ると認めた。欠席者にはレオ・スキリ・オスティガルド、アントニオ・ヌサ、サンデル・ベルゲ、パトリック・ベルグ、ヨルゲン・ストランド・ラーセン、クリストファー・アイェルら、主力の先発選手も含まれる。負傷者がこれほど多いことから、コーチ陣はさらなる離脱を避けるため、選手たちの状態を慎重に管理せざるを得なくなっている。

離脱者の多さにもかかわらず、ソルバッケン監督は週末までに23人のメンバーの大半が起用可能になると確信している。「21～22人」は出場できる状態になるとの見通しを示した一方で、数人については出場できるかどうか本当に不透明だと認めた。その一人がクリスタル・パレスのFWストランド・ラーセンで、水曜日に診察を受け、ウェールズ戦に出場できるか判断される予定だ。

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もう一人の状態は依然不明

ストランド・ラーセンの出場が疑わしいことは明かしたものの、ソルバッケン監督は、試合までに回復が間に合うか不透明なもう一人の選手について、意図的に名前を伏せた。「もう一人については待たなければならない」と述べ、それ以上の情報を明かすことを拒んだ。この含みのある対応により、プレミアリーグでプレーする選手の一人が、記者会見で当初説明された「軽い打撲」よりも深刻な問題を抱えているのではないかと、ファンの間で憶測が広がっている。

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こうした選手の状態を巡る疑問が残るなか、ウェールズ戦に向けた戦術面の準備も複雑になっている。ノルウェーは現在、グループ内で十分に競争できる位置につけているが、攻撃の中心となる選手たちを欠いて規律あるウェールズと対戦する可能性は、大きな不安材料だ。ソルバッケン監督は、デンマークと対戦するためコペンハーゲンへ向かう前に、オスロで可能な限り最強の先発メンバーを組めるよう、今後48時間のうちにメディカルスタッフから良い知らせが届くことを願っている。

正GKを巡る難題

フィールドプレーヤーの負傷に関する懸念に加え、ノルウェーでは正GK争いにも決着がついていない。エルヤン・ニーランとエギル・セルヴィクの競争は最近の代表活動を通じて大きな話題となってきたが、ソルバッケン監督は土曜日にどちらを先発させるか明かしていない。方針は決まっていると認めたものの、最終的な判断は当事者の選手たちにも公にも、まだ伝えていないという。

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GKたちに起用の判断を伝えたかと問われると、ソルバッケン監督は端的に「いや」と答え、選考についてはまだ誰とも話していないと付け加えた。そして、判断の過程は自身とGKたち、フローデ・グローダスコーチの間にとどめるべきことだと強調。「彼らはあなた方より多くを知っているかもしれない」と含みを持たせた。