ノルウェー代表監督：「フランス戦でハーランドを起用するほど、私は愚かではない」

ノルウェー代表のスタール・ソルバックン監督は、フランス戦でアーリング・ハーランドら主力10人を休ませた。医学検査で多くの選手の疲労が確認されたため、その判断は当然だったと強調した。

ノルウェーはボストンで大幅に入れ替えたメンバーでフランスに1－4で敗れ、グループ9を2位で通過。来週火曜のラウンド32ではコートジボワールと対戦する。

この采配にスタジアムは「ハーランドを出せ」との声援が飛び、ファンはシティのストライカーがエムバペと直接対決する機会を逃した。

ソルバック監督は「選手を守り、32強突破を確実にするため」と謝罪を拒否した。

ESPNによると、ソルバック監督は「月曜のセネガル戦で80分間プレーした5、6人が重度の疲労を示し、DFラインと一部のMFも影響を受けた」と説明した。

さらに「セネガル戦以来、我々が最も短い休息時間でこの試合に臨むことも分かっていた」と続けた。

ソルバッケン監督は「今日は良い試合もできたが、我々は勝つことを目指している。今の状態と次の試合への準備を考えると、勝てるかどうかが問題だ」と続けた。

さらにソルバック監督は「この決定は自明だった。私だけでなく、フィジオセラピストや医療スタッフ、一部の選手も出場は難しいと判断した」と語った。

ファンへの配慮もあったが、最終的にはノルウェー代表のチャンスと勝利の可能性を優先したと明かした。

ソルバックンは「唯一考慮したのはファンの気持ちだ。彼らはハーランドとウーデガードのプレーを見たかっただろうが、この決定はすぐに下した」と語った。

「アーリングとマーティンはチームプレーヤーで、チームのためを思っている。ファンは彼らを見たいが、今後数週間で良い夏の夜を届けられると信じている」と続けた。

ソルバック監督はさらに「私たちはサポーターにいくつかの勝利と、より多くの試合を観戦する機会を提供してきた。それが私たちの存在意義だ」と語った。

最後にソルバック監督は「私たちは単なる娯楽のためにいるわけではない。できるだけ長く残りたい。だからこそ、この決断は自明だった」と結んだ。