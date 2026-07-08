ノルウェー代表監督：「イングランド戦を前に、健康上の問題を抱えている」

ノルウェー代表のストール・ソルバック監督は、グリニッジ標準時で日曜未明に予定されるワールドカップ準々決勝のイングランド戦を前に、複数の選手が体調不良に苦しんでいると明かした。1か月に及ぶ移動やトレーニング、過密日程がチームに悪影響を与えているという。

特にFWユルゲン・ストランド・ラーセンの状態が深刻だと明かした。

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ソルバックン監督は記者団に「発熱したのはユルゲンだけだが、咳をする選手もいる。エアコンや飛行機、ロッカールームなど環境が多様で、遠征団は50人もいる。誰かが体調を崩すのは当然だ」と語った。

ベスト16でブラジルに2-1で勝った試合を欠場したマルクス・ホルムグレン・ペデルセンについても、ソルバックンは「25歳にとってのW杯出場というプレッシャーが体調を崩した一因かもしれない」と語った。

同監督はロイター通信の取材にこう語った。 「私は医者ではありませんが、彼は若く、ワールドカップで『ユリアン（ライアーソン）の控えになる』と考えていたようです。2試合に出場し、素晴らしいプレーをしました。多くの刺激で頭がいっぱいになり、その結果、少し崩れてしまったのでしょう」