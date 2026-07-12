ノルウェー代表監督、イングランド戦での審判の誤審に「信じられない！」

ノルウェー代表のスタリ・ソルバックン監督は、2026年W杯準々決勝イングランド対 延長戦の末2－1でイングランドが勝った試合で、ベリンガムが挙げた先制ゴールについて「信じがたい」と語り、プレー開始時にボールがスタジアム上部のカメラケーブルに当たったと主張し、物議を醸した。

大会敗退後の会見では「高いレベルで戦ったが運がなかった。今は休む必要がある」と語った。 多くの物議を醸す場面を経験してきた。W杯でもよくあることだ。イングランドの健闘を祈る」

信じられない」

それでもソルバケン監督は不満を隠さず、こう続けた。 「しかし、このようなことが起こるなんて信じられない。審判団が見逃したとは考えられない。もし本当にケーブルがボールの進行を止めたのなら、審判はスローインでプレーを再開すべきだった」と述べ、国際ルールに従えばそのゴールは取り消されるべきだったと示唆した。

問題となったのは前半終了間際にベリンガムが決めたゴールだ。ノルウェー側は、キックオフ後にクリアされたボールが空中カメラ「スパイダー」のケーブルに当たり、軌道が変わってイングランドに攻撃のチャンスが生まれたと主張。その流れから同点ゴールが生まれたとしている。

この一件は、大会で使用される技術機器の精度や、ビデオアシスタントレフェリー（VAR）が十分に検証したかどうかにも疑問を投げかけている。国際ルールでは、ピッチ上に吊るされた外部物体にボールが当たった場合、スローインで再開することが定められている。