ノルウェー代表のスタレ・ソルバッケン監督は、イングランド戦（1-2）で起きたケーブル騒動について冷静にコメントした。

前半終了間際、イングランドはジュード・ベリンガムのゴールで同点に追いついた。GKオーヤン・ナイランドのキックが上空のスパイダーカムケーブルに当たり、軌道が変わったように見えた。ノルウェーは突然中盤でボールを奪われ、8秒後にベリンガムに決められた。

ニランド、ハーランド、ソルバッケン監督らはボールがケーブルに当たったと確信し、上空を指さした。フォックス・スポーツの映像もそれを裏付けていた。しかしFIFAや主審のターパンは主張を認めず、ソルバッケン監督は明らかに苛立ちを露わにした。

それでも試合後、ソルバッケン監督は冷静だった。「ここで泣き崩れることもできたが、それは私の望むことではない」。むしろその瞬間を楽しんだと明かした。「確かに奇妙な瞬間だったが、こうしたことが起こるからこそサッカーは素晴らしい」。

彼は冷静に受け止め、「不運だが、受け入れるしかない。ボールが空から落ちて選手に混乱が生じた。試合のやり直しはないので、仕方がない」と話した。

騒ぎの最中、ソルバッケン監督は主審ターピン氏に確認した。「彼はその場面を見ておらず、VARからも報告を受けていなかった。FIFAが接触なしと判断したため、彼にはどうすることもできなかった」と58歳の指揮官は説明した。

最後にソルバッケン監督は「ボールはベンチの前方に落ちた。起きたことは確かだ」と語った。ネット上に出回っている映像では、ボールがスパイダーカムのケーブルに当たっている様子がはっきりと確認できる。







