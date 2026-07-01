ノルウェー代表監督が、アンチェロッティへの挑発的メッセージの真意を説明した。

ノルウェー代表のスタリ・ソルバック監督は沈黙を破り、ワールドカップ16強進出を決めた後にブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督に向けた発言は挑発ではないと説明した。

ノルウェーサッカー協会が公開した動画では、コートジボワールに2-1で勝った後、ソルバックン監督が選手たちに熱血スピーチを行い、「カルロ・アンチェロッティ、待ってろ。俺たちが来るぞ！」と締めくくった。 この映像は大きな議論を呼び、一部からはイタリア人監督への挑戦状と見なされた。

ソルバック監督は水曜日の会見で「挑発とは程遠い」と説明。「アンチェロッティはグアルディオラやモウリーニョと並び欧州サッカー史上で最も偉大な監督の1人。最大限の敬意を払っている」と語った。

ソルバッケン氏は、アンチェロッティ氏と良好な関係にあることも明かし、コペンハーゲン監督時代にチャンピオンズリーグでチェルシーやレアル・マドリードと対戦した際、彼と何度か会ったと語った。

「彼は素晴らしい人物でユーモアのセンスもある。ブラジルにも敬意を持っている。相手もこの発言の面白い側面を理解してくれると思う。あれは深い分析ではない」と続けた。

さらに、1998年W杯でノルウェーがブラジルに勝った思い出については「もう昔の話で、日曜の試合には関係ない。ブラジルの実績と存在感を十分に尊重している」と結んだ。