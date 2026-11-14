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ノルウェー代表主将のマルティン・ウーデゴールは、土曜日のウェールズ戦での雪辱を期している。開催国ノルウェーは、ネーションズリーグ準々決勝進出へのわずかな望みをつなごうとしている。グループA4で最下位に沈むストーレ・ソルバッケン監督率いるチームは、先月カーディフで喫した敗戦の雪辱を果たし、ベスト8進出の可能性を残すため、オスロで勝たなければならない。

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10月の敗戦で、ホームチームは最下位に

ウーデゴールは雪辱を期している。10月にカーディフ・シティ・スタジアムで行われた試合では、ダン・ジェームズとネコ・ウィリアムズのゴールにより、ウェールズが2-1で勝利した。今夏のワールドカップで準々決勝に進出したノルウェーだが、今大会のグループA4では3敗を喫している。この3連敗は、17勝3分けを記録したそれ以前の23試合の敗戦数と並ぶ。

主将、ホームでの改善を要求

2016年10月以来となる4連敗を避けたいアーセナルの司令塔は、チームメイトがホームのサポーターの前で立て直す準備はできていると考えている。

先月の南ウェールズでの敗戦を振り返り、ウーデゴールは語った。「僕たちのプレーは本来あるべきレベルに達していなかった。自分たちの基準に沿ったプレーができなかったのは、ここしばらくでおそらくあの試合だけだと思う。

「ウェールズはいいチームで、手ごわい相手だ。主要リーグでプレーする優れた選手が多く、フィジカル面でも強い。僕たちもそれには備えていた。

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「でも、あの日は自分たちの基準に見合うプレーができなかった。それを土曜日には見せたいし、僕たちならもっといいプレーができる。違う姿を見せたい」

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監督、攻め合いを予想

クレイグ・ベラミー率いるアウェーのウェールズも準々決勝進出への望みをつなぐには勝ち点3が必要で、ソルバッケン監督は互いに攻め合う展開を予想する。「ボクシングの試合のように、真正面から打ち合うことになるだろう。

「ベラミーの下で、ウェールズは常に非常に攻撃的なチームだったと思う。ボールを持ったときのプレーは大きく進歩している。

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「彼らには攻撃的な選手がそろい、両ウイングにはスピードがある。ハリー・ウィルソンも戻ってきたし、［ルイス・］コウマスはリヴァプールでの出場時間を増やしている。そのスタイルはチームに合っていると思う。

「彼らが全力で来るとしても驚かない。ただ、これは我々のホームゲームだ。当然、彼らも我々を相手に苦戦すると思う。どうなるか見てみよう」

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失点が続く守備陣、攻撃力ある相手と対戦

ノルウェーには守備の立て直しが欠かせない。3月にスイスと0-0で引き分けて以降の12試合は、すべて両チームが得点している。無失点試合からこれほど遠ざかったのは、1980年6月から1982年6月にかけての18試合連続以来だ。さらに、5試合連続で2失点以上を喫しており、守備面では1976年3月の6試合連続以来となる厳しい記録だ。