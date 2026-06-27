ノルウェー代表のハットトリックもデムベレを納得させず。最高のパフォーマンスについて意外な事実を明かした。

フランス代表のウスマン・デンベレは金曜、ノルウェー戦で4－1の勝利を導き、代表初となるハットトリックを達成した。

この活躍でフランスは勝ち点3を獲得し、バロンドール受賞者は2026年W杯得点王レースに名乗りを上げた。 ヴィニシウス・ジュニオールらと並んだ。首位はアルゼンチンのリオネル・メッシ（5ゴール）。

データと戦術の両面からみても、この一戦はデンベレの代表キャリアで最も完成度が高い試合の一つだ。それでも本人は、この活躍を控えめに語った。

試合後のミックスゾーンでメディアの取材に応じたデンビレは、「フット・メルカート」の報道によると、次のように喜びを語った。 「本当に嬉しい。これは私にとって、ワールドカップにおける非常に重要で特別な瞬間だ。しかし、以前も言ったように、今夜のパフォーマンスは素晴らしかったものの、セネガル戦や北アイルランド戦（ワールドカップ前の親善試合）の2試合では、自分自身がより大きな影響力と効果を発揮できたと思っている。」

同時に、今後の試合の難しさを見据え、チームメイトに地道に集中するよう呼びかけた。 「今は最高の集中力を保つ時期だ。最も重要な試合が控えている。ピッチでもチーム内でも良い状態を感じているが、常に最優先はチームと、次に何が起こるかだ。 喜びや慢心に流されてはいけない。次のスウェーデン戦は難しい試合になるし、ノックアウトステージでは何だって起こり得る。だから、最後まで集中し続ける」。