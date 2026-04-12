ノルウェーにW杯への弾み：チャンピオンズリーグで活躍した選手が国籍を取得

FKボド・グリムトのGKニキータ・ハイキンがノルウェー国籍を取得し、2026年W杯代表入りが確実になった。

ハイキンは30年前、ロシア人の両親のもとイスラエルで生まれた。2歳でロシアに移住し、幼少期にロシアのユース代表でプレーした。

A代表での出場機会はなく、2015年に唯一招集された2試合もベンチに留まった。

2019年からボーデでプレーし、絶対的な主力に成長。今季CLでチームをベスト16に導くなど、欧州でも存在感を示した。

しかし、ここ数年ロシア代表への招集は絶望的だった。理由は、彼がウクライナ支持を表明し、プーチン大統領に反対する立場を取ったためだ。

ロシア代表での国際試合出場経験がないため、FIFAへの国籍変更手続きは形式的なものにとどまる見込みだ。

来月の代表招集でハイキンが選出されれば、チームにとって大きな補強となる。正GKオーヤン・ニランドはセビージャでベンチを温め続けており、代役が急務だった。

エギル・セルヴィク（ワトフォード）とヴィリャル・ミューラ（オーデンセBK）は、スタレ・ソルバッケン監督の選択肢だが、出場機会が少ないためニランドのポジションは安全だ。

ソルバッケン監督はノルウェーのメディアに、ハイキンをW杯代表候補の一人と明言している。なお、土曜日のハイキンは不運だった。国内王者ヴィキングFK戦で5失点し、0-5で敗れた。