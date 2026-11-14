ノルウェーが復活！ウェールズに3-1で勝利し、予選突破への望みをつなぐ

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ノルウェーは立ち上がりが鈍く、前半は精彩を欠いた。しかし後半、先制して試合が動き出すと主導権を握り、ウェールズに3-1で勝利。予選突破への望みもつないだ。

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ノルウェー対ウェールズは、2026-27シーズンのネーションズリーグ決勝ラウンド進出を懸けた、勝つか敗れるかの一戦となるはずだった。オスロのウレヴォール・スタディオンで行われた試合は、ノルウェーが3-1で勝利。ノルウェー をけん引したのは、今回はアーリング・ハーランドというより、絶好調のアントニオ・ヌサだった。



試合は実際にはスローペースで始まった。前半45分、ノルウェーがボールを保持したものの、決定機はいずれもジェームズの右足から生まれた。最初はループシュート、続いてペナルティーエリア際からの強烈な一撃だった。後半に入るとノルウェーが攻勢を強め、ヌサのゴールで先制する。ヌサはまずCKを獲得すると、その流れからボールをコントロールしてシュート。グラウンダーの一撃でダーロウを破った。ソルバッケン監督が打ったもう一つの決定的な手がシェルデルップの投入で、その2分後に2-0となる。ヌサからハーランドへ渡り、ハーランドのアシストを受けた途中出場のシェルデルップが、右足のインサイドで低いシュートを決めた。



ウェールズはブルックスの見事なドリブル突破から2-1とし、試合を振り出しに戻すかに見えた。だが、再びハーランドのアシストを受けたシェルデルップが、ペナルティーエリア内でロバーツに倒されてPKを獲得。マンチェスター・シティのスター、ハーランドがこれを決めて3-1とし、勝利を決定づけた。



ノルウェーにとって、今大会わずか2勝目。3連敗の末につかんだ勝利だった。それでもこの結果で、突破の望みをつないだ。すでに突破を決めたポルトガルは、クリスティアーノ・ロナウドとの別れの一戦でデンマークをホームに迎える。そしてノルウェーは3日後、リーグA・グループ4の最終戦でデンマークと突破を懸けて対戦する。



ノルウェー対ウェールズ：先発メンバーと試合記録



ノルウェー 3-1 ウェールズ



得点者：59分 ヌサ（ノルウェー）、68分 シェルデルップ（ノルウェー）、79分 ブルックス（ウェールズ）、87分 ハーランド（PK、ノルウェー）



ノルウェー（4-4-1-1）：セルヴィク；リエルソン（85分 ペデルセン）、アーイェル、ヘッゲム、メラー・ヴォルフェ（92分 オスティゴール）；ボブ（66分 シェルデルップ）、ベルゲ、オースゴール（66分 ベルグ）、ヌサ；ウーデゴール（92分 ミューレ）；ハーランド。 監督：スターレ・ソルバッケン。



ウェールズ（4-4-2）：ダーロウ；ウィリアムズ（72分 ロバーツ）、ロドン、デイヴィス、ダシルバ；ジェームズ（72分 ブルックス）、アンパドゥ、カレン（72分 コルウィル）、ウィルソン；ジョンソン、コウマス（64分 ハリス）。 監督： クレイグ・ベラミー。



主審：デレヴィンスキー （ウクライナ）

警告：アンパドゥ（ウェールズ）、ロバーツ（ウェールズ）、ウィルソン（ウェールズ）

退場者：なし

ノルウェー対ウェールズ：ゴールと主なプレー



87分 ゴール：キッカーはハーランド。左足で力強く対角線上のゴール右下隅へ蹴り込み、ダーロウの逆を突いて再び2点差とする。



86分 PK：ハーランドが再びお膳立て。今度もシェルデルップへ縦パスを送る。ペナルティーエリアに入ったシェルデルップがロバーツに足を掛けられて倒されると、主審は迷わずPKを宣告した。



79分 ゴール：ブルックスが狭いスペースで見事なワンツーを見せる。ボールコントロールでアーイェルをかわし、セルヴィクと1対1になると、飛び出したGKの上を越すループシュートを決めた。



68分 ゴール：ノルウェーが強烈なワンツーパンチで、前に出ようとしたウェールズをすかさず仕留める。ヴォルフェがボールを奪い、すぐにヌサへ縦パス。オフサイドラインぎりぎりで飛び出したライプツィヒのウインガーは、ボールを一度弾ませてからアウトサイドでゴール前のハーランドにつなぐ。シティのストライカーはシュートを打たず、迷わずファーポストへパス。途中出場のシェルデルップが至近距離からダーロウを破った。



59分 ゴール：CKの流れから、ウェールズ守備陣の短いクリアをヌサがペナルティーエリア際で胸トラップ。エリア手前のアーク内から右足で低いシュートを放ち、ダーロウの右側、ゴール右下隅に決めた。



55分 チャンス：ノルウェーに最初の決定機。ヌサがようやく相手をかわし、ペナルティーエリア内のベルゲへスルーパスを通す。ベルゲはゴールエリア際から右足で狙い澄ましたシュートを放つが、カレンが懸命に足を出してブロックした。



43分 チャンス：またもジェームズにチャンス。ペナルティーエリア右側のラインを少し越えた位置から強烈なシュートを放ち、この試合初の枠内シュートを記録。セルヴィクにパンチングでの対応を強いた。

18分 チャンス：試合最初の決定機はジェームズに訪れる。カウンターで駆け上がり、2度の方向転換でノルウェー守備陣を翻弄。ペナルティーエリア際からループシュートを試み、セルヴィクの頭上を越えたが、ファーポストのわずか外を通過した。

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0分 オスロのウレヴォール・スタディオンで18時にキックオフ



試合情報、スタッツ、分刻みの速報はこちら



リーグA・グループ4：試合前の順位表

ポルトガル 12

デンマーク 6

ウェールズ 3

ノルウェー 3