『デ・テレグラーフ』の取材に、アンドリース・ノッパートは2022年W杯でオランダ代表の正GKとして戦った日々を振り返った。長身GKは、当時監督だったルイ・ファン・ハールに関するエピソードも語っている。

ノッパートは、大会直前のKNVBメディアデーを振り返る。「多くの写真と動画が撮影され、スタジアムで流された」と5試合に出場したGKは語る。

代表全員に独自のゴールパフォーマンスが求められ、ノッパートも例外ではなかった。「ゴールやセーブを決めた時の喜びの表現だ。だが、そんな知識も経験もない。その場で思いつき、架空の双眼鏡を覗く仕草をした」。

その様子を間近で見ていたファン・ハールは腹を抱えて笑った。この写真はセネガル戦勝利直後に撮られたもので、ファン・ハールも私の真似をしてくれた。

ヘーレンフェーンの守護神は「ファン・ハールは相手の本質を見抜くし、同時に『そのままの君で良い』と感じさせてくれる」と語る。練習中、元代表監督が選手に示した率直なコミュニケーションの具体例もすぐに挙げた。

練習場の脇には選手用のクーラーボックスがあり、水しか入っていないことに32歳のGKは不満を漏らした。スタッフはソフトドリンクを飲んでいたからだ。 「僕はそこで少し愚痴っていた。水ばかりではうんざりだったから。どうやら声が大きすぎたようで、ファン・ハールに聞こえてしまった。彼は大騒ぎしながら僕に近寄ってきた。『じゃあ、家では何を飲んでるんだ？』と尋ねた。『その時の気分でね』と答えた。

ファン・ハールは笑いながら左右の冷蔵庫を指し、「左は君専用だ。右の水は他の選手用だ」と言った。 ノッパートは、このアムステルダム出身の監督を非常に高く評価している。

「ファン・ハールとは波長が合った。言葉にできない感覚だ。この偉大な人物と共有した瞬間は、唯一無二の経験だ」とノッパートは感謝を込めて語った。