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チェルシーは金曜夜、敵地でノッティンガム・フォレストに2-3で敗れ、プレミアリーグ3連敗。シャビ・アロンソ監督への重圧が強まっている。物議を醸したインタビューを受け、ウェズレイ・フォファナが自軍サポーターからブーイングを浴びるなか、指揮官はクラブ全体に結束を呼びかけた。

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チェルシー、リーグ戦3連敗

チェルシーのプレミアリーグでの苦境は金曜夜も続き、 敵地でフォレストに2-3で敗れた 。リーグ戦3連敗となり、シャビ・アロンソ監督への厳しい視線は一段と強まった。フォレストは試合序盤、イゴール・ジェズスの鮮やかなボレーで先制すると、モーガン・ギブス＝ホワイトが2得点を挙げて勝利を収めた。チェルシーでは途中出場のエマニュエル・エメガが2得点を挙げたものの、報われなかった。

結果だけでなく、アウェー席の険悪な雰囲気もこの夜に影を落とした。フォファナは自軍サポーターの標的となり、 ボールに触れるたびにブーイングを浴びた 。

アロンソ監督、チームの結束を訴える

ピッチ上でもスタンドでも緊張が高まるなか、アロンソ監督は試合後の会見ですぐにフォファナを擁護した。苦境を乗り越えるにはクラブ全体が団結しなければならないと強調した。

「団結しなければならない。ロッカールームにいる全員、チームの全員が必要だ」とアロンソ監督は語った。発言は『TNT Sports』が伝えている。「助け合い、この苦しい時期を全員で乗り越える必要がある。誰も置き去りにはしない」

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「全員を支えなければならない。全員の力が必要だからだ。ファンの力も、すべての選手の力も必要だ。団結しなければ状況はさらに複雑になる。だからこそ、団結したい」

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チェルシーファンがフォファナに怒りを向けた理由

フォファナへの怒りは、フランス人YouTuberのザック・ナニから許可を得ずに受けたインタビューに端を発する。その映像でフォファナは、先月のカラバオカップでリヴァプールにPK戦の末に敗れた際、自身がPKを失敗したことを冗談めかして話しているように見えた。

フォファナはその発言についてチームメートに謝罪したとされる。しかしフォレスト戦では、ギブス＝ホワイトの2点目につながるPKを与え、苦しい夜はさらに悪化した。

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サポーターの敵対的な反応によって今後フォファナを起用しにくくなるかと問われると、アロンソ監督は明言を避けた。「そうだな、試合が終わったばかりの今は、次の試合のことを考えている。どうなるか見てみよう」と答えた。

アロンソ監督とフォファナ、不透明な今後

アロンソ監督は今後の試合に向けてチェルシーを準備するうえで、難しいかじ取りを迫られる。プレミアリーグ3連敗ですでに指揮官への重圧は強まっており、失敗は許されない状況だ。

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今後数日で最も差し迫った課題の一つは、フォファナへの対応だ。遠征したファンの支持を失った選手を再びチームに組み込むことには明らかなリスクがある。それでもアロンソ監督は、チームの結束を保つと公言している。