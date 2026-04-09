ノッティンガム・フォレスト対FCポルトの選手評価：ムリージョとオルテガが活躍し、下馬評を覆してポルトガルで引き分け。

ノッティンガム・フォレストはエスタディオ・ド・ドラガオで粘り強く戦い、ポルトの激しいプレッシャーに耐え1-1の引き分けに持ち込んだ。 ポルトはボール支配率52％で多くのチャンスを作ったが、フォレストは3-4-2-1のコンパクトなブロックで耐え続けた。ポルトが序盤に先制し優位に立ったものの、13分のマルティン・フェルナンデスのオウンゴールがフォレストに希望を与え、ヴィトール・ペレイラ率いるチームは最後まで粘り続けた。

後半も必死の守備と組織力で耐え抜き、ポルトの期待得点（xG）は1.92、フォレストは0.26と圧倒的に守勢だった。31回のクリアと13回のインターセプトを記録し、欧州の舞台で生き残るための成熟度を示した。

GK＆DF

ステファン・オルテガ - 8/10

ポルトの枠内シュート8本を7セーブ。高い位置からの対応も安定し、3バックを落ち着かせた。

ムリージョ 7/10

前半は空中戦でチームをリードし、前に出てカウンターを未然に防いだ。ハーフタイムに交代。

モラート - 7/10

ポルトの攻撃陣を抑える役割を担ったモラートは、優れたポジショニングでチーム最多31回のクリアを記録。6ヤードボックスを横切る危険なクロスを何度もヘディングでクリアした。

ザック・アボット - 6/10

若きアボットは強豪相手に苦戦。ウェンデル・ゴメスの動きに翻弄されたが、素早い回復力でカバー。ローブロックを守り、序盤のプレッシャーにも動じなかった。

中盤

ディレーネ・バクワ - 5/10

カウンターで存在感を示せず、マルティン・フェルナンデスのオーバーラップに対応できず、クロスを成功させられず、60分に交代。

ライアン・イェーツ - 7/10

中盤の要としてキャプテンらしい動き。3バックをカバーしながらポルトのリズムを乱し、4回のファウルも戦術的に効果的だった。

ダン・ンドエ - 6/10

カウンターで決定的なラストパスが欠けた。運動量は豊富だったが、終盤は疲労でパス精度が落ちた。

ニコラス・ドミンゲス - 6/10

このアルゼンチン人選手はイェーツと共に粘り強さを見せ、的確な配球でチームを支えた。ポルトが中盤でボールを回し続けたため、試合の大半は空回りしたが、献身的なプレーは疑いなかった。

攻撃

モーガン・ギブス＝ホワイト - 6/10

ポルトの深い位置に構えるMF陣に阻まれ、フォレストの創造性はほとんど消された。ライン間のスペースを見出すのに苦慮し、攻撃エリアでのタッチはわずか。60分頃に交代。

ジェームズ・マカティー - 5/10

フィジカルな展開に苦戦し、好機を生かす決定力に欠けた。

クリス・ウッド - 5/10

46分間孤立し、ボールキープは時折光ったが供給不足で決定機は作れず。ハーフタイムの交代はトランジションを速める狙いだった。

交代選手と監督

イゴール・ジェズス - 6/10

後半から出場し、運動量で脅威となったが、ポルトGKディオゴ・コスタを破ることはできなかった。

ニコラ・ミレンコヴィッチ - 7/10

ムリージョとの交代で出場し、終盤20分の空中戦で圧倒的な存在感を示し、引き分けに貢献。

オマリ・ハッチンソン - 6/10

右サイドに待望の活力をもたらしたが、決定機でのプレーは安定を欠いた。

ネコ・ウィリアムズ - 6/10

後半30分間はバクワより良い守備カバーを見せた。

イブラヒム・サンガレ - 出場なし

終盤に中盤の守備を固めるために投入された。

ヴィトール・ペレイラ - 7/10

監督は後半開始時に2人を交代させ守備を安定させ、古巣から勝ち点1を得た。