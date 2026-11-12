共有 GOALをGoogleでフォロー

ノッティンガム・フォレストのFWリアム・デラップが、今夏5000万ポンド（約〜）で移籍する前に過ごしたチェルシーでの苦しい時期について、当時感じた苛立ちや怒りを明かした。イースト・ミッドランズで得点感覚を取り戻した23歳のFWは、イングランドA代表への初招集を目指している。

広告

FW、スタンフォード・ブリッジでの日々を振り返る

デラップは、ロンドン西部で振るわない1年を過ごした後、トップリーグでのキャリアを立て直し、代表入りを目指している。この週末には、少年時代に縁のあったマンチェスター・シティを相手に2得点を挙げた。フォレストは3-1で勝利し、プレミアリーグの降格圏を脱出。この2得点で今季のリーグ戦通算得点は3となり、スタンフォード・ブリッジで過ごした2025-26シーズンの全得点をすでに上回った。

苦しい時期から得た貴重な教訓

イプスウィッチ・タウンで注目を集めたデラップは、2025年6月に3000万ポンドでチェルシーに加入したが、公式戦41試合でわずか2得点にとどまり、プレミアリーグでの得点はそのうち1点だけだった。

デラップは水曜日、『talkSPORT 』の番組「ホワイト・アンド・ジョーダン」で、そうした苦闘が自身の考え方にどう影響したかを率直に振り返った。「物事がうまくいかないときには、多くを学べる」

「時には、いら立ちや怒りを感じながら過ごすこともある。でも、そういう時期を乗り越えなければならない。フットボールでの歩みは一直線ではないからね。何よりも、人として成長させてくれると思う。正直なところ、自分自身に集中し、目の前のことに取り組み続けることが大事なんだ」

広告 広告

ストライカー、フル代表デビューを目指す

2026年最後の代表ウィンドーに入り、国内の試合が中断する中、デラップはイングランド代表が控えるクロアチア戦とスペイン戦のメンバーに選ばれず、イースト・ミッドランズにとどまっている。

年代別代表では通算38試合で14得点を挙げているものの、フル代表にはまだ招集されていない。イングランド代表でプレーしたいという思いを問われると、デラップはこう答えた。「もちろん、100％だ。子どもの頃からの夢だからね。自分でコントロールできることに集中し、フォレストで一試合ずつ取り組んで、その先に何が起こるかを見たい」

欧州選手権予選が飛躍の足がかりに

デラップには、2028年6月9日から7月9日に開催されるEURO2028に向けて、トーマス・トゥヘル監督の構想に入るための時間が十分にある。公式予選は来年3月に始まり、主将のハリー・ケインが確固たる第一選択肢となっている中、フォレストに加入したデラップには控えの選択肢となる十分なチャンスがある。中断期間後も好調な得点ペースを維持すれば、トゥヘル監督の注目を集め続けられるだろう。