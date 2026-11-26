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ノッティンガム・フォレストのオリヴァー・グラスナー監督がチームに厳しい基準を求め、選手たちに率直な言葉を向けた。

かつてブンデスリーガのヴォルフスブルクとフランクフルトを率いたグラスナー監督は、プレミアリーグでボーンマスに0-2で敗れた数日後、率直に語った。大きな問題点として挙げたのは、昨夏に引き継いだチームの一部選手が英語を十分に話せないことだった。

オーストリア出身の指揮官はこう語った。「クラブの安定には基準が必要だ。我々のところに来る者は誰もが、その基準を守る義務を負う。正直に言って、これまでの基準は十分に高くなかったと思う」

これは、ノッティンガム・フォレストがヌーノ・エスピリト・サント、アンジェ・ポステコグルー、ショーン・ダイチ、ヴィトール・ペレイラと、4人もの監督を交代させた激動の昨季などを明らかに指している。

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グラスナー監督が求める基準の一つは、英語を学ぶことだという。「我々には、4年もここにいて英語を話せない選手がいる。イタリアに行けば、どの選手もわずか3カ月後にはイタリア語でインタビューに答える。私にとっては、イングランドで監督をしたいなら英語を話せなければならないし、イタリアで監督をしたいならイタリア語を話せなければならない」

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そうしないなら、答えはこうだという。「オリヴァー・グラスナー、自分の方言で話したいならオーストリアの家にいろ。そこなら誰もが君の言葉を理解するが、ほかの場所では通じない」

グラスナー監督は昨季終了後、自らの希望でクリスタル・パレスを離れた。 同クラブでは2年間にわたり成果を上げていた 。複数の有名クラブの監督候補に挙がった後、最終的には意外にもフォレストに就任。この決断には、換算で年間1550万ユーロと報じられた給与も後押しとなったようだ。これにより、グラスナー監督は欧州で最も高給を得る監督の一人となっている。

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歴史あるクラブでの目標は明確だ。「プレミアリーグの上位半分で安定して戦えるノッティンガム・フォレストを築きたい」

Getty Images

しかし、クラブは現在その目標から程遠い 。それもグラスナー監督の批判を招いた一因だ。ノッティンガム・フォレストは今季、安定した戦いを見せられず、11試合を終えて勝ち点わずか9でプレミアリーグ17位に沈んでいる。

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グラスナー監督とノッティンガム・フォレストの契約はいつまで？

フォレストはここまで2勝しか挙げていない。ただ、そのうちの1勝は準優勝したマンチェスター・シティを相手にしたものだ。この予想外の勝利で好転への期待が高まったものの、続く試合ではボーンマスに敗れた。

成績は振るわないものの、契約が2929年までのグラスナー監督は、月曜日にロンドンで有力なクラブオーナー、エヴァンゲロス・マリナキスと会談した後も、立場は安泰とみられている。指揮官によれば、会談は「素晴らしい」ものだったという。1月の補強なども話題に上った。「彼は私にこう尋ねた。『何が必要か。選手層、スタッフ、周辺環境について、ここで何を改善したいか？』」