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オリバー・グラスナー監督がノッティンガム・フォレストに厳しい基準を求めている。選手たちに対しても率直な言葉を向けた。

かつてブンデスリーガのヴォルフスブルクとフランクフルトを率いたグラスナー監督は、プレミアリーグでボーンマスに0－2で敗れた数日後、率直に語った。大きな批判の対象となったのは、昨夏に引き継いだチーム内の一部選手の語学力不足だった。

オーストリア出身の同監督は「クラブの安定には基準が必要だ。我々のもとに来る者は誰もが、その基準を守ると約束する。正直に言えば、これまでの基準は十分に高くなかったと思う」と述べた。

これは、ノッティンガム・フォレストがヌーノ・エスピリト・サント、アンジェ・ポステコグルー、ショーン・ダイチ、ヴィトール・ペレイラと、4人もの指揮官を次々に交代させた波乱の昨季などを明確に指している。

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グラスナー監督が求める基準には、英語の習得も含まれるという。「ここに4年いるのに英語を話せない選手がいる。イタリアに行けば、どの選手もわずか3カ月後にはイタリア語でインタビューに答える。私にとっては、イングランドで監督をしたいなら英語を話さなければならない。イタリアで監督をしたいなら、イタリア語を話さなければならない」

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その代わりにある選択肢については、こう語った。「オリバー・グラスナー、方言で話したいならオーストリアの家にいればいい。そこなら誰もが君の言葉を理解するが、ほかでは誰も理解しない」

グラスナー監督は昨季終了後、自らの希望でクリスタル・パレスを退団した。 同クラブでは2年間にわたって成果を上げていた 。複数の著名クラブの就任候補に挙がった後、最終的にはやや意外な形でフォレストの監督に就任した。この決断を後押ししたのは、換算で年俸1550万ユーロと報じられる待遇だったという。これにより、グラスナー監督は欧州で最も高給取りの監督の一人となっている。

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歴史あるクラブでの目標は明確だ。「プレミアリーグの上位半分で安定して戦えるノッティンガム・フォレストを築きたい」

Getty Images

しかし、クラブは現在その目標から程遠い 。それもグラスナー監督が批判の声を上げた理由の一つだ。ノッティンガム・フォレストは今季安定感を欠き、プレミアリーグで11試合を終えて勝ち点わずか9の17位にとどまっている。

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グラスナー監督とノッティンガム・フォレストの契約はいつまで？

フォレストの勝利はまだ2試合のみだが、そのうちの1試合は前季2位のマンチェスター・シティを相手に挙げたものだった。しかし、この驚きの勝利で浮上した復調への期待の後には、ボーンマスに敗れている。

乏しい成績にもかかわらず、グラスナー監督（契約は2929年まで）の立場は安泰だという。月曜日にロンドンでクラブの有力オーナー、エヴァンゲロス・マリナキスと会談し、監督によれば会談は「素晴らしかった」。議題には1月の補強も含まれたという。「彼は私に『何が必要で、ここで何を改善したい？ 選手層、スタッフ、環境については？』と尋ねた」