ノッティンガム・フォレストが別の右サイドバックに数百万規模のオファーを出したため、ヒバイロ・リードの移籍は不透明に

ノッティンガム・フォレストがユニオン・サン＝ジロワーズのアナン・ハライリにオファーを出したと、『The Athletic』が報じた。右サイドバックに対するイングランド勢の具体的な関心を受け、フォレストがフェイエノールトのヒヴァイロ・リード獲得に再び動くかどうかは不透明となっている。

同メディアによると、ノッティンガム・フォレストはベルギーでボーナスを除く1750万ユーロのオファーを提示したという。ボーナスを含めれば、その金額は2000万ユーロまで上昇する可能性がある。さらに、ユニオンは少額の再販条項も受け取る見込みとされる。ただ、ベルギーのクラブはイングランド勢の提案に同意していない。

ハライリは以前、インテルナツィオナーレ移籍に向かっているように見られていたが、その移籍は実現しなかった。イスラエル代表の同選手はメディカルチェックを通過できなかったためだ。イタリアの強豪に加え、ボーンマスやニューカッスル・ユナイテッドも右ウイングバック兼右ウインガーに関心を示しているという。

ユニオン・サン＝ジロワーズとインテルは、2800万ユーロの移籍金で合意に達していた。そのため、ベルギーのクラブはそれに近い金額を求めているようだ。これにより、フォレストがハライリ獲得へさらに踏み込むのか、それとも再びリードに目を向けるのかは不透明となっている。

フェイエノールトは、この若きDFを簡単には手放さない。フォレストは複数回のオファーを出しているが、これまでのところすべて断られている。 『Voetbal International』によれば、現時点での直近のオファーは2300万ユーロだった。

ロッテルダムのクラブは、その金額で19歳のDFを手放す必要はない。同メディアによると、テクニカルディレクターのデヴィ・リゴーは、リードに対して最低3000万ユーロを求めている。

月曜日には、リードに2500万ユーロの契約解除条項があり、比較的低額でデ・カイプを離れる可能性があると報じられた。しかし、その報道は誤りだったことが判明した。前ゼネラルディレクターのデニス・テ・クローゼが、その噂をほぼ即座に否定したためだ。