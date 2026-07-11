チェコのリンダ・ノスコヴァは、メインコートで行われた劇的な決勝で同胞カロリナ・ムチョヴァを6-2、5-7、6-3で破り、ウィンブルドン女子シングルスで優勝した。

試合は2時間半に及び、第2セットでノスコヴァが5-2とリードしながら5つのマッチポイントを連続で逃し、突然崩れた。集中力を取り戻そうとトイレへ退席した際、優勝者に贈られる「ヴィーナス・ローズウォーター」のプレートを見て彼女は心中で呟いた。 「小さい皿は要らない。大きい皿をもらうわ」

21歳の彼女は約束を果たした。第3セットは鋼鉄の決意で巻き返し、第6ゲームでマッチポイントを奪取。試合後、芝生に仰向けになり、顔を覆う姿が印象的だった。

ノスコヴァはキャサリン王女からトロフィーを受け取り、2023年のフォンドロソヴァ、2024年のクリチコヴァに続き、4年間で3人目のチェコ人優勝者となった。11年ぶりの最年少優勝記録も更新した。

ノスコヴァは2年前に大会直前に亡くなった母にタイトルを捧げ、「母がいなければ私はここに立っていなかった」と空へキスを送った。ロイヤルボックスのマルティナ・ナブラテロワは涙を拭っていた。

ロイヤルボックスにはクビトバやウィンブルドン9度制覇のナブラチロワが並び、ウェールズ公妃ケイトや1973年優勝者のクディシュと並んだ。

世界12位ノスコワは、月曜発表のランキングで自己最高の7位に浮上する。今季芝コート2勝目で、ベルリン・オープンに続く戴冠となった。