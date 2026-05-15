ノイアー（40）がバイエルン・ミュンヘンでの将来について最終決断を下した

マヌエル・ノイアーはバイエルン・ミュンヘンでキャリアを終えることになりそうだ。40歳のGKは、ドイツ王者との契約を来シーズン終了まで延長した。移籍市場の専門家ファブリツィオ・ロマーノも今週、契約延長間近と報じていた。

「長い間考えたが、今はとても幸せだ。このチームならどんな相手にも勝てる。毎日ゼーベナー・シュトラーセに通い、全力を尽くしている」とバイエルンの公式サイトで語った。

「我々のゴールキーパー陣は固い結束で支え合い、常に高い目標を掲げ、互いに刺激し合い、試合に向けて最善を尽くしている」とベテランGKは語った。ライバルのスヴェン・ウルライヒも2027年半ばまで契約を延長した。

CEOのヤン＝クリスティアン・ドレーゼンは「ノイアーはクラブ史上最高の補強の一人」と絶賛した。 「バイエルンで600試合近くに出場し、16シーズン目を迎える。これ alone で彼の重要性が分かる。彼は GK の限界を拡げ、40歳になっても自己を超え続けている。この GK、キャプテン、象徴は、長く語り継がれるだろう」

ノイアーは2011年にシャルケ04から加入し、2017年からは主将を務める。2013年と2020年の2度、三冠を達成した。 欧州スーパーカップとクラブワールドカップも獲得。バイエルンではリーグ13回、ドイツカップ6回優勝し、597試合に出場している。

バイエルンのGKノイアーは2014年W杯優勝などドイツ代表124試合に出場。2024年欧州選手権で代表引退を表明したが、近年の活躍で復帰の噂が再燃していた。

そんな中、ユリアン・ナーゲルスマン監督は55人のW杯予備登録メンバーにノイアーを招集。最終メンバーは5月21日に発表される。