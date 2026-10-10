バイエルン・ミュンヘンのゴールキーパー、マヌエル・ノイアーは、本日土曜日にブンデスリーガ第5節として「WWKアレーナ」で行われ、2対2の引き分けに終わった試合で、ホームのアウクスブルク相手に開始からわずか8秒で喫した早すぎる失点について、自身の責任を認めた。

ノイアーは試合後の記者会見で次のように語った。「私のばかげたミスだった。右側から2人の選手にプレッシャーをかけられていたので、ボールを左足に置くべきだった。その後、解決策を見つけようとした。だが単純に、違う判断を下すべきだった」

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さらにこう付け加えた。「失点の後、まずは気持ちを立て直し、深呼吸をして、そのことを忘れなければならなかった。もちろん、まだ多くの希望は残っていた。まだ最初の1分だったからだ。試合をひっくり返すチャンスはまだあった」

そして続けた。「チャンスは何度か訪れたが、残念ながらそれを生かせなかった。微妙なオフサイドの判定でも、少し運に恵まれなかった。われわれの多くがこれまで経験したことのない試合だった。これだけの数のゴールを決めながら、それが取り消されるというのは、非常に奇妙なことだった」

ノイアーは、キックオフ直後にルイス・ディアスから返されたボールの処理をミスし、それがルベン・フィルハウアーのもとへ渡り、彼が無人のゴールに流し込んでブンデスリーガ史上最速のゴールを記録した。これはケビン・フォラントとカリム・ベラルビが保持していたそれまでの9秒という記録を破るものだった。

皮肉なことに、フォラントのそのゴールも2015年、ノイアーのゴールに決められたものだった。

イスマイル・ジャバリが55分にバイエルンの同点ゴールを決めたが、その後64分にロドリゴ・リベイロがアウクスブルクを再びリードさせ、さらに80分に途中出場のナサニエル・ブラウンが同点に追いついた。

この引き分けにより、バイエルンは首位奪取のチャンスを逃し、勝ち点11で2位にとどまり、首位ボルシア・ドルトムントとの差は2ポイントとなった。



