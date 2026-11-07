バイエルン・ミュンヘンは土曜午後のブンデスリーガで取りこぼさなかった。最多優勝クラブはヨシュア・キミッヒとレナート・カールのゴールにより、FSVマインツ05に2-1で勝利した。ハリー・ケインは得点こそなかったものの、2アシストで勝利に大きく貢献。首位バイエルンは、同時刻にホームでSVエルフェアスベルクを下したボルシア・ドルトムントと勝ち点で並んだ。

負傷したイスマエル・サイバリ、セルジュ・ニャブリ、ジャマル・ムシアラ、ルイス・ディアスらを欠くバイエルンの前線は、ケインとマイケル・オリーズに加え、ナサニエル・ブラウンと有望株カールで構成された。マインツの前線では、スリナム代表のシェラルド・ベッカーがランスフォード＝イェボア・ケーニヒスデルファーとコンビを組んだ。

この試合はマヌエル・ノイアーにとって特別な一戦となった。GKノイアーは40歳225日で、ブンデスリーガ史上最高齢のバイエルン選手となった。2006年からこの記録（40日と195日）を保持していたベルント・ドレーハーを上回った。

序盤はバイエルンが優勢に進め、開始15分で先制した。ペナルティーエリアの外で広いスペースを得たケインが、駆け上がってきたキミッヒにパス。キミッヒの高い弾道の強烈なシュートは、マインツGKロビン・ツェントナーの手に負えなかった。

マインツはケーニヒスデルファーのヘディング以外にほとんどチャンスをつくれず、一方のバイエルンは攻勢を強めた。ケインがペナルティーエリアのすぐ外から放った強烈なシュートは、ゴールの約1メートル上を越えた。その後、ケインにはさらに大きなチャンスが訪れた。カールのスルーパスを受けたバロンドール受賞者は、ツェントナーの頭上を越すチップシュートを決められなかった。

その逸機がバイエルンにとって高くついたかに思われた。ノイアーがクロスへの対応を完全に誤り、そのプレーで足も負傷すると、イ・ジェソンが同点ゴールを決めたかに見えた。ノイアーがヨナス・ウルビヒとの交代を余儀なくされたのは悪い知らせだったが、ゴールがプレーに関与するオフサイドで取り消されたのは朗報だった。

後半の立ち上がり、バイエルンはリードを広げた。ケインのシュートはゴールに向かわなかったものの、再び足元に戻ってきたボールからフリーのカールを見つけると、カールが難なく押し込んで0-2とした。その後、マインツにできることはほとんどなかった。93分にフィリップ・ティーツが1-2としたが、逆転には遅すぎた。