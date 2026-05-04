ノア・ラング、ピッチ外での行動がファン怒らせる

月曜日、トルコで波紋を呼んだのはガラタサライのノア・ラングだ。オランダ代表の彼はラッパーのリル・クラインと楽曲『Ewa Safi』をリリースし、ミュージックビデオをガラタサライのスタジアムで撮影した。映像ではクラブのレジェンド、ゲオルゲ・ハギのシャツを着たラングが映し出される。

ラングは以前から「ノアノ」名義で音楽活動を行い、ロニー・フレックスやジョナ・フレイザーとも楽曲を制作。しかし現在、トルコでは彼の音楽活動が批判されている。ガラタサライでのパフォーマンスが不安定なうえ、ナポリからの3000万ユーロの買い取りオプションを行使しないとの報道もあり、批判は強まる一方だ。

リリース時期もチームが佳境を迎える最中と重なり、ファンからは「優勝争い中に何してるんだ」と批判が殺到している。

別のファンは「動画作るな、サッカーに集中しろ」と投稿。さらに「音楽よりチームに集中してくれ」と怒りの声も。彼のプロ意識を疑問視する声も少なくない。「サッカー選手よりラッパーの顔してるぞ」

「3000万？300万の価値すらない」と嘲笑する声も。別のファンは「彼の移籍を確定させてはならない」と主張する。Fanatikによると、その可能性は高いという。

「クラブを遊園地にしている」「サッカーに集中しろ」という声も。皮肉な意見も目立つ。「歌わせておけばいい、サッカーには関わるな」。

一方で、サポーターの一部はラングに残ってほしいと望んでいる。「彼を手放さないで。欠かせない存在だ」と書き込むファンもいる。























