ノア・ラングがこの夏に移籍を実現させる可能性は低そうだ。というのも、このウインガーは移籍期限直前にナポリで特別なシグナルを受け取ったからだ。

ラングは日曜夜、ナポリがコモと対戦する一戦で先発に名を連ねている。これにより、マッシミリアーノ・アッレグリ監督がこのオランダ人選手を信頼し、残留を望んでいることがうかがえる。

これは注目に値する。というのも、ファブリツィオ・ロマーノはこの日早い時間帯に、アヤックスとラング陣営の交渉が「再開された」と伝えていたからだ。

「過去12時間で、アヤックスはノア・ラングの代理人とナポリに再び接触した。この選択肢は再び開かれた。ナポリがラングの退団を認める場合に備えてだ」とロマーノは伝えた。

ただし、このイタリア人移籍事情通は重要な但し書きも添えていた。「時には1試合が違いを生むこともある」。日曜夜のコモ対ナポリを、すでにそう示唆していた形だ。

そのため、アヤックスは他の候補者に目を向ける必要がありそうだ。ナポリはラングをチームに残したいと考えているからだ。ミチェル・サンチェス監督もテルスター戦を前に、「100パーセント確実に」新たな左ウイングがアムステルダムにやって来ると語っていた。

これまでにブライアン・ロドリゲスとアルナウト・ダンユマがアヤックス行きと結び付けられていたが、現時点で彼らの獲得がどれほど現実的かは不透明だ。