「ノア・ラングは、現在のオランダ代表にも引けを取らない」

ジェフリー・ラング氏は、ワールドカップでノア・ラングが重要な役割を果たすと予測する。オランダ代表が勝ち進むには、このウイングが定期的に出場する必要があると、ロナルド・クーマン監督にメッセージを送った。

日曜日の日本戦（2－2）では、ラングは90分間ベンチに留まった。クーマン監督は右にサマーヴィル、左にガクポを先発させ、後半にデパイとブロッベイを投入した。

日本戦で先発しなかったのは、W杯準備段階から予想されていた。ナポリのウインガーは、アルジェリア戦（0-1敗戦）やウズベキスタン戦（2-1勝利）でも出場機会が限られていた。

水曜日にラジオ538で語った父は「ノアは今のポジションの選手に引けを取らない。複数のポジションでプレーできる」と主張した。

ただ、代表の一部には必ずしも好かれていない。彼は少し変わっているからだが、そんなことは問題ではない。私はいつも「足で語れ」と言う」と、この代表選手の父親は楽観的に語った。

それでもオランダ代表の健闘を信じ、クーマン監督に助言する。「強豪国はいるが、進めることを願っている。様子を見よう」。

「グループステージを突破し、そこから驚きを与えるような活躍をしてほしい。ノアに出場機会があれば、チームにもチャンスがある」と語り、米国・カナダ・メキシコ開催の大会でPSV時代フォワードだった息子が存在感を示すことを期待した。