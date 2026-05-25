ノア・ラングはナポリで再びチャンスを掴んだようだ。

アントニオ・コンテ監督が2シーズンを経てナポリを去ることを発表した。最終戦のウディネーゼ戦（1-0）後に退任を表明した。

試合後の会見では「ナポリを率いられたことは大きな誇りだ。素晴らしい2年間だった」と語った。

コンテは1ヶ月前にアウレリオ・デ・ラウレンティス会長に辞意を伝えていた。「去ることは私の決断だ。プロジェクトが終わりに近づいていると感じたからだ。会長には数週間前に電話した。ナポリはいつまでも故郷だ」と語った。

ジャンパオロ・ガットゥーゾがイタリア代表監督を退任した後、コンテは自身が後任の有力候補だと示唆したが、現時点で協会との契約はないと強調。さらに「私のアドバイスは、ペップ・グアルディオラを招へいすることだ」と語った。

マンチェスター・シティを10年で退任したグアルディオラには「協会にその資金があるのか」と疑問も呈したが、「それでも私の第一候補だ」と強調した。ただ、グアルディオラ本人が当面は休養を表明しているため、実現は難しい。

コンテの退任で、ノア・ラングに再びチャンスが生まれた。だが2人の関係は依然として複雑だ。

オランダ人FWは1月にガラタサライへレンタル移籍しリーグ優勝を経験。今夏ナポリに復帰する予定で、再出発の機会が巡ってきた。