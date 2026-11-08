日曜日に行われたナポリとラツィオの大一番は、勝者なしに終わった。ラツィオがダヴィデ・フラッテージのゴールで先制したが、ナポリは後半、好プレーを見せたノア・ラングが誘発したオウンゴールで追いつき、1-1の引き分けに持ち込んだ。ラツィオは首位を維持したものの、宿敵ASローマがわずか2ポイント差に迫る。さらに、日曜夜にコモと対戦するインテルも、ビアンコチェレスティとの差をわずか1ポイントに縮める可能性がある。

今回のナポリ対ラツィオには、オランダ人選手が数多く出場した。ホームのナポリではサム・ベウケマとラングが先発し、ラツィオではケネス・テイラーとタイジャニ・ノスリンが出場。アヤックスから期限付き移籍中のヨシプ・シュタロも先発したが、筋肉の負傷で約30分後に退いた。

序盤はラツィオが優勢だった。ノスリンのクロスがそのままゴールに吸い込まれそうになり、グスタフ・イサクセンのシュートにはナポリGKヴァニャ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチがセーブを強いられた。反対側ではラングもシュートを放ったが、ラツィオGKクリストス・マンダスが素早く反応した。

30分を少し前にして、ラツィオが先制した。アンドレア・ピナモンティを最前線で起用するため左ウイングで先発したノスリンが、左サイドからペナルティーエリアへ向かい、走り込んだフラッテージへ巧みなスルーパスを送る。フラッテージは左足でニアサイドを射抜き、ミリンコヴィッチ＝サヴィッチを破った。スコアは0-1となった。

好調なプレーを見せたラングは、パスやドリブル、クロスでたびたび脅威となった。ラスムス・ホイルンドの決定的なチャンスもラングから生まれたが、至近距離から決めるべき場面で、ホイルンドはゴールライン上のマンダスにセーブを許した。

ラングは一部のナポリファンの怒りを買い、前半終了間際にはカウンター攻撃を不正に止めてイエローカードを受けた。それでも後半、ナポリの同点弾で大きな役割を果たす。ラングのクロスをラツィオDFアルフォンソ・ペドラサが自陣のゴールに入れてしまい、1-1となった。

ナポリはすぐさま勝ち越しを狙い、あと一歩まで迫った。ケヴィン・デ・ブライネのやや遅いシュートは、ゴールラインの手前でシュタロに代わって出場したジオゴ・レイテにクリアされた。ラツィオのジェンナーロ・ガットゥーゾ監督は主導権を取り戻そうと、ピナモンティとフロリアーニ・ムッソリーニに代えてフィサヨ・デレ＝バシルとマヌエル・ラッツァーリを投入した。

実際にラツィオはある程度主導権を取り戻し、終盤には1-2とするかに思われたが、イサクセンの攻撃をベウケマが見事な対応で阻んだ。試合は1-1のまま終了。10位のナポリにとって、この結果は再び大きな前進にはならなかった。