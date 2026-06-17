ジェフリー・ラング氏は、ワールドカップでノア・ラングが重要な役割を果たすと予測する。オランダ代表が勝ち進むには、このウイングに定期的な出場機会が必要だ——それがロナルド・クーマン監督へのメッセージだ。

日曜の日本戦（2－2）では、ラングは90分間ベンチに留まった。クーマン監督は右にサマーヴィル、左にガクポを先発させ、後半にデパイとブロッベイを投入した。

日本戦で先発しなかったのは、W杯準備段階から予想されていた。ナポリのウインガーは、アルジェリア戦（0-1敗戦）やウズベキスタン戦（2-1勝利）でも出場機会が限られていた。

水曜日にラジオ538で語った父は「ノアは現在のポジションの選手に引けを取らない。複数のポジションでプレーできる」と主張した。

ただ、代表の一部には好かれていない。彼は変わり者だからだ。だが、それは問題ではない。「足で語れ」と私はいつも言う」と、この代表選手の父親は楽観的に語った。

それでもオランダ代表の健闘を信じ、クーマン監督に助言する。「強豪はいるが、進めることを願っている。様子を見よう」。

「グループステージを突破し、そこから驚きの活躍を見せてほしい。ノアが出場機会を得て、チームにチャンスをもたらすことを願っている」と語り、米国・カナダ・メキシコ開催の大会での活躍を期待した。