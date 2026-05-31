ノア・ラングの父が、クーマンに関する発言について特別なエピソードを語る

ノア・ラングは、代表メンバー発表前日に緊張していた。父ジェフリーが日曜、デ・テレグラーフ紙に語った。

「ノアは緊張しない。むしろワクワクしている。プレッシャーがかかればかかるほど良いパフォーマンスを発揮する。彼はそういう状況を楽しんでいる」とラング・シニアはゼイストからのビデオインタビューで語った。

先発は期待していない。「楽しさと調子の良さを示せばチャンスは来る。それがサッカーだ。ガクポが調子が良いなら、ノアは機会を待って掴めばいい」

今週初めに父は「ノアは緊張でびっしょりだった」と明かした。「代表発表後、ノアがFaceTimeで『パパ、クーマン監督だから何が起こるか分からない』と言った。そこで『正直に言え、緊張してたんだろ？』と尋ねたんだ」と語った。 そこで私は『おい、お前は完全にびっしょりだったぞ。ズボンが汗で濡れてたじゃないか』と言った。二人でそれについて笑ったんだ。」

さらに父は「W杯で輝ける選手は他にもいる。まずは練習で力を示し、チャンスが来たら掴むことだ」と語った。

W杯後はガラタサライからナポリへ復帰する。コンテ監督が退任し、環境は好転した。

「とにかく彼はやる気満々で、そこで成功したいと思っている。それが何より大事だ」とジェフリーは語る。コンテが「ようやく去った」という発言には大笑いした。「結局、自分で実力を示し、ピッチで結果を出さなければならない。ノア自身がやることだ。どうなるか、見てみよう」