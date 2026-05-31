ノア・ラングは、オランダ代表のワールドカップ最終メンバー発表を前に緊張していた。父親のジェフリーが日曜、紙『デ・テレグラーフ』のインタビューで語った。

「ノアは緊張しない。むしろワクワクしている。プレッシャーがかかるほど良いプレーをする。彼はそういう状況を楽しんでいる」とラング・シニアはゼイストでビデオ取材に語った。

先発は期待していない。「楽しさと調子をアピールすればチャンスは来る。それがサッカーだ。ガクポが調子が良いなら、ノアは機会を待って掴めばいい」

今週初めに父は、代表発表の FaceTime で息子が「緊張でびしょ濡れだった」と明かした。 そこで私は『おい、お前は完全にびっしょりだったぞ。ズボンが汗で濡れてたじゃないか』と言った。二人でそれについて笑ったんだ。」

さらに父は「W杯で輝ける選手は他にもいる。まずは練習で力を示し、チャンスが来たら掴むべきだ」と語った。

W杯後はガラタサライからナポリに復帰する。コンテ監督が退任し、環境は好転した。

「とにかく彼はやる気満々で、そこで成功したいと思っている。それが何より大事だ」とジェフリーは語る。コンテが「ようやく去った」という発言には大笑いした。「結局、自分で実力を示し、ピッチで結果を出さなければならない。ノア自身がやるんだ。どうなるか、見てみよう」