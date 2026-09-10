イタリア人記者アレッサンドロ・アルチャートが、ノア・ラングの懲戒処分による出場停止について、より詳しい情報を明かした。オランダ人のラングは水曜夜、アーセナル戦（0-1）に臨むナポリの試合登録メンバーから外れていた。

「彼は昨日（火曜日、編集部注）のトレーニング中に不適切な振る舞いをした」と、スポーツディレクターのジョバンニ・マンナは試合前にガゼッタ・デッロ・スポルトのインタビューで語った。「ノアはすでに謝罪しており、この件は解決済みだ。彼はアーセナル戦をスタンドから見守り、その後は再び起用可能になる」

マンナは、トレーニング中に何が起きたのかについて詳しく語ることを拒んだが、イタリア人記者のアルチャートはより多くを知っている。彼は水曜夜、Amazon Primeでラングが出場停止となった理由を説明した。

「すべての発端は、昨日のトレーニングでアントニオ・ヴェルガーラが出したミスパスだった。ラングはそれをうまく受け止めることができなかった。彼は監督が気に入らない発言をし、とりわけその言い方が問題だった。事態はエスカレートし、最終的にはアッレグリが彼をトレーニングから追い出した」

「水曜朝、ラングは監督、クラブ、そしてチームメートに謝罪した。だが、明確なメッセージを発する必要があり、そのためこの試合ではメンバー外となった。次の試合からは再び通常通り選出可能になる」

ラングは、アッレグリの前任者アントニオ・コンテと非常に悪い関係にあった。ウインガーであるラングによれば、昨季はすでに退任したその指揮官から適切な扱いを受けていなかったという。元PSVのラングは冬の中断期間にガラタサライへのレンタル移籍を選んだ。ラングは夏にナポリへ戻ったが、先発の座はつかめていない。

ナポリは新たなセリエAシーズンで悲惨なスタートを切っている。ジェノア戦に勝利（0-2）した後、コモ（1-2）とインテル（3-2）に敗れた。チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第1節でも、アッレグリ率いるチームは水曜夜にアーセナル相手に力不足だった。試合唯一のゴールは終了15分前、マルティン・ウーデゴールが決めた。