ノア・ラングが素早く反応し、ナポリで今季初ゴールを決める

ノア・ラングが土曜日、今季初ゴールを決めた。ナポリのFWはフロジノーネとのホームゲームでチーム2点目を記録し、最終的に相手を3-0で退けた。ナポリは9位に浮上し、フロジノーネと勝ち点で並ぶ10となった。

ラングはナポリで先発出場。元アヤックスのダビド・ネレスらとともに、FWラスムス・ホイルンドと前線を形成した。そのホイルンドは開始3分で先制点を決めるチャンスを迎えたが、不運にもポストを叩いた。

前半30分弱、ジョルジョ・チッタディーニがホイルンドを倒してファウル。自らPKのキッカーを務めたホイルンドだったが、ロレンツォ・パルミザーニに止められた。ただ、GKがわずかに早くラインを離れていたため、PKは蹴り直しに。デ・ブライネが今度はしっかり決めた。

そのわずか3分後、ラングがナポリのリードを広げた。オランダ代表のこのアタッカーは、ペナルティーエリア内のこぼれ球に素早く反応すると、最後に残ったDFをドリブルでかわし、冷静に流し込んで2-0とした。

これでナポリは勝利をほぼ手中に収めた。フロジノーネはスタディオ・アルマンド・マラドーナでほとんどチャンスを作れず、後半はファンにとって見どころの少ない展開となった。3-0に最も近づいたのはスコット・マクトミネイだったが、パルミザーニが的確にセーブ。ラングは72分に交代した。

サム・ブーケマに出場機会が与えられなかったナポリは、後半アディショナルタイム深くに入ってようやく3点目を奪った。ジョバネが左サイドを見事に突破し、走り込んだデ・ブライネに折り返すと、そのシュートが決まった。



