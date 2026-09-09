ノア・ラングが処分を受け、アーセナルとの大一番を欠場する

ナポリのノア・ラングは、水曜夜の試合メンバーから外れた。移籍市場の専門家ファブリツィオ・ロマーノ氏がXで伝えている。イタリアの強豪ナポリは、チャンピオンズリーグのリーグフェーズでアーセナルと対戦する。

ロマーノ氏によれば、ラングがメンバー外となった背景には規律上の理由があるという。ウイングの同選手は土曜日、インテルに3-2で敗れたアウェー戦でベンチに90分間座っていた。

「彼は正しい振る舞いをしなかった。ノアはすでに謝罪しており、この件は終わった」と、スポーツディレクターのジョバンニ・マンナはイタリアメディアで語っている。

マンナによると、ラングは火曜日に適切な振る舞いをしなかったため、監督のマッシミリアーノ・アッレグリが介入したという。オランダ人のラングは、アーセナルとの欧州での大一番をスタンドから見守ることになる。

ラングは、アッレグリの前任者アントニオ・コンテと非常に悪い関係にあった。ウイングの同選手によれば、昨季はすでに退任したその指揮官から適切な扱いを受けていなかったという。

元PSVのラングは、冬の中断期間にガラタサライへのレンタル移籍を選択した。ラングは夏にナポリへ戻ったが、先発の座はつかめていない。