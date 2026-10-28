ユヴェントスは水曜夜、今季3敗目を喫した。トリノのチームはジェノアに0-2で敗れた。港町のクラブではキングスリー・エヒジブエとトンマーゾ・バルダンツィが得点。ユヴェントスは勝ち点14でナポリと並び、7位にとどまっている。一方のナポリは、ノア・ラングのアシストもあってモンツァで4-1と快勝した。

ジェノア 2-0 ユヴェントス

ジェノアではユスティン・バイローが予定通りゴールを守り、ロッテルダム出身のGKが見守る中、同じオランダ人でチームメイトのエヒジブエが開始15分足らずで先制点を挙げた。右サイドのMFが放ったシュートはアンドレア・カンビアーゾに当たり、やや幸運な形でゴールに入った。

シーズン序盤は苦戦したジェノアだが、直近3試合で2勝を挙げ、現在は好調を維持している。30分を迎える少し前には、ヴィティーニャがピエール・カルルのミスを突いてバルダンツィにクロスを送り、リードを2点に広げた。

その直後、カルルにはミスを挽回する好機が訪れたが、決定的な位置からのシュートは大きく枠を外れた。ジェノアの激しいプレーに対応できなかったユヴェントスを象徴する場面だった。

バイローが試される場面は少なかったが、終盤にはエドン・ジェグロヴァのシュートをニアサイドで防ぎ、テーン・コープマイネルスのFKを指先で弾いてクロスバーに当てた。ジェノアは13位に浮上し、下位との差をやや広げた。

ACモンツァ 1-4 ナポリ

ラスムス・ホイルンドは開始から10分足らずで、5試合ぶりのゴールを決めた。デンマーク人FWはジョヴァンニ・ディ・ロレンツォのパスで抜け出し、逆を突くシュートを決めて先制した。

前半終了間際にグスタボ・バレラに同点ゴールを許したものの、最終的にナポリに影響はなかった。後半開始早々、マッテオ・ポリターノがファーサイドに狙い澄ましたシュートを決め、2-1とした。

ポリターノはラファ・マリンの3点目にも大きく貢献した。イタリア人MFの内側に曲がるCKを、マリンが頭で合わせてゴールに流し込んだ。

その5分後、途中出場からわずか3分のケヴィン・デ・ブライネが、ノア・ラングの鋭いスルーパスを受け、GKノエル・トルンクヴィストの股を抜いてゴール。スコアを4-1として試合を締めくくった。



