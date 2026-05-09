ノア・ラングがガラタサライの劇的優勝を決定付けた。

ガラタサライは土曜の夜、終盤の4-2勝利で26度目のトルコリーグ制覇。オカン・ブルク監督率いるチームは勝ち点を失いかけながら、アンタルヤスポルを破った。 途中出場のノア・ラングはアシストを記録し、優勝を決めるゴールに絡んだ。ガラタサライは4年連続のリーグ制覇を達成した。

ガラタサライ 4-2 アンタルヤスポル

試合開始直後はチャンスを逃したガラタサライだったが、後半にノア・ラングのパスからマリオ・レミナが同点弾。

直後にソネル・ディクメンの直接FKで再逆転を許したが、ヴィクター・オシムヘンのPKで2-2とした。

88分には途中出場のラングが鋭いクロスを供給し、オシムヘンが押し込んで3-2。ロスタイムにはアイハンが4-2とし、試合を決定付けた。





コンヤスポル 0-3 フェネルバフチェ

2位フェネルバフチェはコニャスポル戦に勝利したが、首位のガラタサライも勝ったため意味がなかった。フレッドはペナルティエリアから右隅へ強烈なシュートで先制し、

後半20分には至近距離から追加点。その間にアーチー・ブラウンもケレム・アクトゥルコグルのクロスを頭で決め、2点差に広げていた。





ベシクタシュ 1-2 トラブゾンスポル

オルクン・コックジュがPKで先制したビシュケタシュだったが、直後にオレクサンドル・ズブコフのカウンターで同点に追われた。

後半、エルネスト・ムチが左サイドを突破し、ファーサイドに流し込んで1-2とした。











