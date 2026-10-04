ノア・ラングがVandaag Insideのカメラの前で、アヤックスがこの夏の移籍市場で自身に具体的な関心を示していたことを認めた。ナポリの左ウイングは、オランダ対セルビア（2-1）後に、アムステルダムのクラブと話し合いを行ったものの、「移籍は不可能だった」という結論に至ったと語っている。

「今はナポリについて話したくないと伝えている」と、ナポリで置かれている立場が盤石ではないラングは自身の状況について語った。「ここに2週間いて、最後の試合では先発した。それはポジティブなことだし、そのポジティブな流れをナポリにも持ち込みたい。この状況については、それ以上は話せない」

「あそこでは、いつも簡単というわけではない」と、戦術的に守備的な考え方をする指揮官マッシミリアーノ・アッレグリの下でプレーするナポリについて、ラングは続けた。「プレーの哲学は、もちろんオランダとはかなり違う」

「でも、自分は適応して、それを自分のプレーに加えていかなければならない。再び前進するために、自分が踏み出さなければならない大きな一歩なんだ」と語るラングは、この夏に退団するようにも見られていた。前監督アントニオ・コンテとの関係にも苦しんでいたためでもある。

その後、記者のノア・ファーレがラングに、オランダ復帰が本当に現実味を帯びていたのかを尋ねた。アヤックスは、パリ・サンジェルマンに移籍したスター選手ミカ・ゴッツの後釜候補として、ラングとの関係が強く取り沙汰されていた。最終的に加入したのはラングではなく、シモン・アディングラだった。

「かなり具体的だった」と、高いレベルでアムステルダムのクラブでブレークを果たしたラングは認めた。「考えはした。でも最終的には、単純に不可能だった」 それがどのクラブかって？ 「みんな知ってるだろう？ アヤックスと話をしたよ」

「アヤックスと話していないと言ったら、それは嘘になる。でも言った通り、最終的にはよく考えないといけないし、そして不可能だという結論に達する。だから、そういうことだよ」とラングは締めくくった。これ以上の詳細には踏み込まなかった。