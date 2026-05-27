ノア・ヴァールはオランダ代表のワールドカップでの戦績に悲観的だ。テレビ番組『Nieuws van de Dag』の同席者は、大会直前に否定的な姿勢を示すことに理解できないという。

「現実と他国の力を理解している」と水曜日の会見でロナルド・クーマン監督は述べた。「不可能はない。全力で戦い、遠くまで行けると確信している。だが強豪に勝つにはまだ道は遠い」。

ヴァールはクーマンの姿勢を理解する。「もちろん『世界一になる』と宣言することもできるが、そうすればドリーセンに批判される。言わない方が賢明だ。KNVBの目標は準決勝進出だ」

準決勝に進めるかについては懐疑的だ。「前線にフランスやイングランドのようなスターがおらず、優勝候補とは言えない。運も必要だ。6週間半もアメリカに滞在するかどうかは疑問だ」

同僚記者のフィダン・エキズは、6月14日にW杯が開幕するにもかかわらずオランダ代表を取り巻くネガティブな空気にうんざりしている。「これぞオランダだ。クーマンが言うように、すべてがネガティブだ。勝つと信じて前向きになればいいのに」。

先日NOSのヨープ・シュロイダーとの対談で、クーマンは「前向きさがまだ足りない。オランダ人はネガティブだ」と語った。

同番組に出演したテレビ解説者のヴィクター・フラムは「グループリーグで敗退するだろう」とオランダ代表の“悲劇”を予測した。