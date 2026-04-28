ノア・ヴァール：「あの人、本当に頭がおかしい！完全に正気を失ってるわ！」

ノア・ヴァールはポッドキャスト『HNM』で、アーセナルのミケル・アルテタ監督が時折採用する型破りなトレーニング方法に賛同できないと語った。

ヴァールは、ヘレーネ・ヘンドリクス、メレル・エクと制作するポッドキャストでこう語る。「アーセナルの監督、ミケル・アルテタはちょっとおかしい。完全に常軌を逸している」。

ヴァールは「今季のアーセナルは好調だったけど、マンチェスター・シティとの優勝争いが再び接戦になってきた。このままでは土壇場で優勝を逃すかもしれない」と語る。アーセナルは現在プレミアリーグ首位だが、1試合多く消化し、3ポイント差でシティを追っている。

「選手たちは大きなプレッシャーを感じている。アルテタは7年もいるから、そろそろ優勝しないと。今年がチャンスなのに、調子が落ちて変なことをやり始めた」

ヴァールは例を挙げる。「彼はスピーカーを設置し、大音量でスペイン音楽を流している」。ヘンドリクスが補足する。「彼は高価な万年筆を全員に配り、練習後に『我々は優勝する』と10回書くようさせた」。

「彼は本当に奇妙なことを思いつくんだ！」とヴァールは続ける。「もし僕がアーセナルの大スターだったら、『ちょっと自分の額に触れてみて』と言うだろうね。彼はストレス軽減効果があるからって、クラブにラブラドールを飼っているんだ。」

ヴァールは「結局、試合に向けてチームをどう準備させるかが大切」と語る。「ルード・グリティ、マルコ・ファン・バステン、レネ・ファン・デル・ハイプに聞いても同じだろう。『普通に、味方にパスを出せばいい』と」。

最後に、このリポーターは昨季のアヤックスを引き合いに出した。「フランチェスコ・ファリオリもそうだった。彼は『優勝』という言葉さえ口にしようとしなかった。それを見て私は思う。『おいおい、みんな…』ってね」