ノア・ヴァールとエレーヌ・ヘンドリクスは、サラ・エディンの発言に非常に驚いた。

ノア・ヴァールとヘレーネ・ヘンドリクスは、W杯でオランダが敗退した後、モロッコ代表DFアナス・サラ・エディンが「オランダに勝ちたいという強いモチベーションがあった」と語ったことに驚いた。

試合直後、ヴァールはサラ・エディンにインタビューし、その並外れた熱意を目の当たりにした。 ヴァールはポッドキャスト『HNM』でこう振り返る。「試合後、彼にインタビューしました。アムステルダム生まれで、ユース時代もオランダで過ごし、最終的にモロッコ代表を選んだ。W杯に出場できたのは本当に素晴らしいことです。」

ヴァールは、試合後オランダ代表について尋ねた際、彼の目に宿る強い決意と輝きに驚いたと語った。

ヘンドリクスは、そもそも彼がオランダ代表に入れる可能性があったのかと疑問を投げかけた。ヴァールは「将来的にはチャンスがあったと思う。ただ、彼のポジションはオランダ代表の競争が特に激しかった。モロッコも競争はあるが、オランダの方が少し厳しかったのかもしれない」と語った。

ヘンドリクスは、ワールドカップに出場できるならモロッコを選ぶ気持ちは理解できると語る。家族の影響もあったかもしれない。

それでも、試合後のインタビューはヘンドリクスの頭から離れない。「正直なインタビューだとは思ったが、彼はここオランダで全てを成し遂げてきた。それなのに、これほどまでにオランダに勝ちたいと願うのは、かなり奇妙だ。常にモチベーションを持つべきだが、この点は特に気になった。オランダ代表での出場機会が少なかったことから、そこに何らかの恨みが隠されているのではないかと思った」

ヴァールは、彼にそんな気持ちはなかったと見る。彼女は「彼の友人の多くはオランダ人だ」というサラ・エディンの言葉を挙げ、「私たちには理解できないかもしれないが、『どこか複雑な気持ちだ』と言うだろうと思っていた」と語る。

ヘンドリクスは同意する。「その通りです。彼はオランダで育ちました。勝ちたいのは当然ですが、オランダが負けたことへの同情もあると思っていました。それが感じられませんでした。彼には選ぶ権利があり、私は眠れないほど気にしてはいませんが、目立ちました。」

オランダ代表に勝った後、サラ・エディンはヴァールにこう語った。「とても特別な気分だ。1年前までU-21代表でプレーし、欧州選手権にも出場した。その後代表を移し、すぐにオランダ代表と対戦できたのは本当に特別だった。」