ノア・ヴァールが明かす：ロナルド・クーマンとの会話後、オランダ代表選手が深い悲しみに沈む

ドニエル・マレンはオランダ代表でレギュラーを失ったもようだ。SBS6のノア・ヴァール記者によると、カンザスシティでの練習中、ロナルド・クーマン監督と長時間話し合った後、彼は落胆した様子を見せた。

マレンはW杯初戦の日本戦（2-2）で1トップ、第2戦のスウェーデン戦（5-1）で右ウイングを務めたが、後半開始時にサマービルと交代した。

この交代は成功し、サマーヴィルは得点を挙げて存在感を示した。それ以来、ウェストハム・ユナイテッド所属のこのウイングストライカーの先発起用が噂されている。

月曜の番組『Vandaag Inside Oranje』でヴァール氏は代表チームがカンザスシティに戻ったと報告。公開練習では、面談後のマレンの落胆した姿と、ファン・ヘッケも個別に呼び出された様子を伝えた。

「公開練習だったので少し長めに観察できました」とヴァールは語った。「特に気になったのは、彼が代表監督と話し合った後、20〜25分間、クーラーボックスのようなものに一人で座り込み、落ち込んだ様子だったことです。ずっと座り続けていました。」

時折立ち上がってはいたが、表情があまりにも暗く、「代表での居場所を失った」と告げられたのではないかと思えたほどだ。

レネ・ファン・デル・ハイプは、交代で結果を出した選手にポジションを譲ることは当然だと語った。