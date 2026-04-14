ノア・ヴァールがオランダ人選手2人を痛烈批判：「ただ怖がっているだけだ」

ノア・ヴァールは、シャフタール・ドネツク戦前の練習に遅刻したAZの若手選手イライジャ・ダイクストラとロ・ザンジェロ・ダールに怒りを示した。彼女は『HNM De Podcast』でそう語った。

ヘレーネ・ヘンドリクス、メレル・エクと共に出演するポッドキャストで、ヴァールはこう切り出した。「AZのイライジャ・ダイクストラとロ・ザンジェロ・ダールが遅刻した件について、ちょっと愚痴を言いたいわ」。

「移動中の渋滞で遅れることはある。だが彼らは試合前日のクラクフで、同じホテルにいながら遅刻した」

レロイ・エヒトールド監督は「許されない。二度と繰り返すな」と注意したが、試合当日のミーティングにも遅刻。ヴァールは「一体どれほど難しいのか」と疑問を投げかける。

2人は結局ベンチ入りしたが、AZは0-3で敗れた。ヴァールは第2戦も厳しいと語る。彼女は、戦乱の中でプレーするシャフタール選手と、恵まれた環境ながら時間を守れないAZ若手との違いに驚いている。

「 Shakhtar の選手たちはそんな状況でも時間厳守なのに、5つ星ホテルに定刻通りにチェックインできないとは何事か。チームも周囲も真剣に考えていない」とヴァールは語った。

しかし日曜日のSCヘーレンフェーン戦では、2人がAZの3－0勝利に貢献。特にダイクストラは右SBとして好パフォーマンスを見せ、『VZ』誌の「今週のベストイレブン」に選ばれた。