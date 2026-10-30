『ビルト』によると、今夏の同GKの期限付き移籍に際して合意した買い取り義務は、フランクフルトが残留を決めるだけで発生する。クラブの目標や戦力を考えれば、シーズン序盤に苦戦し、現在も14位にとどまっているとはいえ、達成する可能性は高い。

フランクフルトは8月末、フライブルクにレンタル料100万ユーロを支払った。来夏に完全移籍となれば、移籍金としてさらに1200万ユーロが必要になる。アトゥボルはその場合、2031年までフランクフルトと契約することになるという。この契約内容は、最近退任した前スポーツ責任者マルクス・クレーシェが交渉していた。

フランクフルトに加入する前、アトゥボルはかなり波乱に満ちた夏を過ごしていた。2028年までのフライブルクとの契約を延長しないと決めたため、昨季終了直後には、下部組織から育ったアトゥボルが同クラブで再びプレーすることはないと明らかになっていた。フライブルクは、ブレーメンから移籍金1200万ユーロで獲得したミオ・バックハウスを早い段階で後任に据えていた。

ノア・アトゥボル、移籍を巡る目算が狂いかけていた

問題は、アトゥボルへのオファーが、元ドイツU-21代表GKの期待したほど早くも多くも届かなかったことだ。「彼は完全に目算を誤った」。アトゥボルにとってフライブルクへの復帰がすでに不可能となっていた6月初め、『シュポルト・ビルト』はそう記した。

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24歳のアトゥボルはプレミアリーグへの移籍を夢見ていたが、夏の間に複数の移籍交渉が破談に終わった。結局、8月末になってようやくフランクフルトという新天地が見つかった。フランクフルトではその数週間前から、カウア・サントスを正GKとしてシーズンに臨むつもりはないことが明確になっていた。

アトゥボルはすでにフランクフルトの選手評議会入り？

アトゥボルは移籍の翌日、ウニオン・ベルリンとのブンデスリーガ開幕戦（3-3）でフランクフルトのGKとしてデビューした。これまでに公式戦8試合に出場。『ビルト』によれば、すでにフランクフルトの街にすっかりなじんでおり、選手評議会にも名を連ねているという。

アトゥボルはもちろん、今もプレミアリーグでプレーする夢を持っている。それでも現状では、フランクフルトに長くとどまる可能性を示す材料がいくつもある。フライブルク出身のアトゥボルには契約解除条項がないとされることも、その一つだ。